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Румынский пенсионер рассказал о рождении в немецком лагере и крестинах с Гитлером
19 января 2018, 13:54 • 92 • В мире
Румынский пенсионер признал себя крестником Гитлера, отметив, что был первенцем, рожденным в лагере для этнических немцев
Румынский пенсионер рассказал прессе, что считает себя крестником фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Якобы он нашел в архивах доказательства. С заявлением выступил 70-летний Адольф Эрнст Штедлер.
Штедлер рассказывает, что родился в лагере для этнических немцев у границы с Австрией в Хоэншвангау 25 апреля 1941 года. Он оказался первым ребенком, появившимся на свет в поселении. Гитлер дал обещание крестить первенца и, по словам Штедлера, сдержал слово. Когда подписывали свидетельство о рождении мужчины, Гитлер якобы держал его на руках.
Родители "крестника" были немцами, однако до переезда в Германию жили в Румынии. А после того как закончилась Великая Отечественная война, снова приняли решение вернуться в Румынию. Мать Штедлера сожгла свидетельство о рождении сына, сказав ему, что он был назван в честь крестившего его Адольфа Гитлера.
Получив немецкое гражданство, Штедлер, по его словам, добрался до архивов. Там он и нашел копию своего свидетельства о рождении. Пенсионер считает, что бумага является доказательством, что его крестил диктатор.
О признании румына сообщает портал Monitorul.
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