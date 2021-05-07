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Румынский министр назвал Чёрное море озером НАТО

07 мая 2021, 02:00  •  35 • В мире
В МИД Румынии заявили, что намерены продолжать сотрудничать в составе Североатлантического альянса. Как отметил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску, на данный момент Чёрное море "частично превратилось в озеро" НАТО.
В Черноморском регионе наблюдается усиление военной мощи. Об этом в своём заявлении сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску. В своём ответе на вопрос, как военный блок может помешать русским взять под контроль эту акваторию, он заметил, что Чёрное море уже отчасти стало озером НАТО.
При этом, пояснил министр, Бухарест намерен продолжать продвигать свои ценности в регионе.
Однако, пояснил Ауреску, власти Румынии обеспокоены тем, что сейчас в регионе происходит масштабная передислокация войск и демонстрация силы. По его мнению, безопасность в обозначенном районе является неотъемлемой для альянса.
На заявления из Румынии комментаторы из России отреагировали скептично.
"Великая морская держава Румыния! Плюнуть и растереть", "Быстрее у нас будет новый полигон за "озером", чем оно станет натовским", "Может, он хотел сказать - в полигон мишеней для ЧФ России?" - пишут комментаторы на сайте РИА Новости.
Стоит отметить, что усилия НАТО на западных рубежах нашей страны в последние годы приобрели беспрецедентную активность. При этом в самом военном блоке заявляют, что таким образом они якобы сдерживают "агрессию" России.

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