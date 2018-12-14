Румынский фланг НАТО и Чёрное море

Векторы силы во внешней политике Румынии

В рамках программы по модернизации военно-морских сил флот Румынии получит в течение ближайших семи лет четыре новых корвета, построенных впервые с 1996 года на румынских верфях. С 2003 года это первые военные корабли, поступающие на вооружение ВМФ Румынии.

Программа модернизации румынских военно-морских сил долго буксовала, но пришедшая к власти в 2016 г. Социал-демократическая партия Румынии (СДП), опираясь на лозунги о сильном румынском государстве, дала программе зелёный свет. Политической визитной карточкой этой партии являются грёзы о «Великой Румынии».

Министр обороны Михай Фифор пообещал, что вслед за четырьмя корветами румынский флот получит корабли других типов, а ещё €200 млн. в рамках программы модернизации будут потрачены на усовершенствование старых фрегатов, приобретённых Румынией у Великобритании в 2003 г.

Постройка четырёх новых корветов обойдётся Бухаресту в €1,6 млрд., а стоимость всей программы достигает €8,9 млрд. Эти деньги будут выделены в соответствии с обязательствами Румынии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП (одно из главных требований президента США Трампа к европейским союзникам) под предлогом сдерживания российского присутствия на восточном фланге НАТО в условиях возможностей российского флота контролировать 2/3 площади Черноморского региона.

Корветы поступят в подразделения ВМС Румынии, предназначенные для участия в возможных учебных и боевых операциях НАТО в Чёрном море.

После 2020 г. будет запущен дополнительный проект строительства трёх подводных лодок и замены береговых ракетных комплексов «Рубеж» советского производства западными образцами. Подлодки, скорее всего, будут строиться за рубежом: Румыния не производит нужную марку стали, применяемую для изготовления корпуса подлодок, и нужное машинное оборудование и вооружение для судов такого вида.

В настоящее время в Румынии под предлогом необходимости противостояния «российской угрозе» размещаются четыре базы НАТО – база «Михай Когэлничану» с центром транзитных перевозок армии США в 10 километрах от главного румынского порта Констанца, база «Крайова» (4 тысячи военнослужащих), база «Девеселу» (с элементами ПРО США, в том числе многоцелевым ракетным комплексом Aegis Ashore) и база «Кымпи-Турзий» (для базирования разведывательной и ударной авиации и БПЛА).

Ключевым морским портом Румынии является Констанца, и появление здесь американской военной базы не случайно. Констанца для Румынии – ворота в Чёрное море, откуда румынам открывается выход в Средиземноморье, Атлантику, на Ближний Восток, в Северную Африку. Контроль над Чёрным морем Бухарест расценивает как необходимое условие достижения долгосрочного регионального лидерства. Румынская геополитическая мысль рассматривает Чёрное море (наряду с Дунаем) как конституирующий элемент румынской национальной идентичности, а румын – как черноморскую нацию. При этом из всех черноморских государств Румыния располагает наименьшей береговой линией (245 км).

Во внешней политике Румынии прослеживаются три силовых вектора – в направлении Молдовы (в рамках доктрины создания «Великой Румынии»), Западных Балкан и акватории Чёрного моря (для повышения геополитического статуса Румынии). С учётом этой географической проекции расположены и базы НАТО на румынской территории: база «Михай Когэлничану» – в 10 км от черноморского побережья, базы «Крайова» и «Девевселу» – ближе к Балканам, база «Кымпи-Турзий» – почти в самом центре страны.

Черноморский вектор в румынской геостратегии является главенствующим, и направлен он в сторону России – единственной черноморской державы, которая не вписывается в геополитические планы Румынии как члена НАТО. Бухарест видит в самом факте существования России как геополитического субъекта препятствие для осуществления программы великорумынской экспансии. Этим объясняется поддержка Бухарестом Киева после нарушения украинскими судами 25 ноября морской границы Российской Федерации в Керченском проливе. «Мы придерживаемся того же мнения, что и наши союзники по НАТО и партнёры из ЕС. Мы следим за происходящим и в дальнейшем будем готовы к пропорциональным действиям», – заявил после организованной Украиной провокации президент Румынии Клаус Йоханнис.

В 2016 г. Бухарест выдвинул идею совместного патрулирования акватории Чёрного моря кораблями НАТО, Грузии и Украины и с тех пор продвигает этот план. Двумя столпами обороны НАТО на восточном фланге Европейского союза министр обороны Румынии Михай Фифор называет Польшу и Румынию. Между Варшавой и Бухарестом заключено соглашение о стратегическом партнёрстве на 2016-2020 гг., опираясь на которое румынская дипломатия старается «выровнять баланс силы» между северо-восточным (Польша и республики Прибалтики) и юго-восточным (Румыния плюс в перспективе Молдова) флангами НАТО. В этом контексте рассматривается и программа модернизации румынского военно-морского флота.