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Румынский экспансионизм – Чёрное море, Молдавия, Карпаты

18 сентября 2020, 01:45  •  34 • Война
В военной доктрине Румынии Россия определена как угроза № 1
Концерн по производству боевых вертолётов Black Hawk, гигант американского военно-промышленного комплекса Lockheed Martin, планирует открыть в Бухаресте центр технической поддержки для вертолётного парка стран НАТО.
«Для поддержки и сохранения свободы и демократии перед лицом враждебного влияния России, Китая и прочих критически важно иметь гибкую экономку и эффективную армию», – прокомментировал сделку посол США в Румынии Адриан Цукерман.
Первый контракт на поставку 12 вертолётов Black Hawks, сделанных в Польше по лицензии Lockheed Martin, подпишут до конца сентября. По словам Цукермана, сделка повысит боевые возможности европейских членов НАТО и придаст динамику экономикам Румынии и Польши, выполняющих роль «удерживающих скреп оборонной системы в Восточной Европе».
Румыния, следуя в фарватере политики США, намеренно идёт на обострение отношений с Россией, поскольку видит в ней препятствие для осуществления проекта Великой Румынии (Romania Mare) – поглощения Молдавии, а также находящихся в составе Украины Бессарабии и Северной Буковины. Для идеологического сопровождения подобных устремлений реанимированы геополитические доктрины, бывшие в ходу в Румынии в первой половине ХХ века.
Румынская геополитическая мысль имеет долгую русофобскую традицию, зачатую ещё в период присоединения к России Бессарабии в 1812 г., затем подкреплённую временным успехом Великой Румынии в 1918 г. (захват Северной Буковины и Бессарабии) и соучастием Румынии в гитлеровской агрессии против Советского Союза в 1941 г. Социалистическая Румыния Чаушеску тоже была настроена против СССР, её официальные лица (премьер-министр Ион Маурэр) в 1960-х годах говорили о Молдавии как о части Румынии, незаконно захваченной Советским Союзом.
Классическая румынская геополитика практически лишена пророссийских симпатий. Её неизменным постулатом является утверждение, что тремя главными столпами прочного существования румынского государства являются Дунай, Карпаты и Чёрное море. Контроль над Карпатами обеспечит проведение восточной границы Румынии по Днестру, а контроль над Дунаем как артерией, соединяющей Румынию с Чёрным морем, превращает румын в черноморскую нацию. Сжатая формула румынской геополитической экспансии – «горы и море» (munţi și mare).
Основоположник румынской геополитики Симион Мехединц (Simion Mehedinți) в статье «Восточный вопрос с точки зрения географии и этнографии» (Chestia orientală din punct de vedere geografic și etnografic, 1914) указывал, что восточная политика Румынии зависит не только от влияния Бухареста в регионе Эгейского и Чёрного морей, но и на сухопутном помосте от Чёрного моря до Балтийского, «от Константинополя до Кёнигсберга». Историко-геополитическую миссию румын он видел в исполнении функций оборонительного бастиона у восточных рубежей Европы. Днестр в видении Мехединца – рубеж, отделяющий неолатинскую Румынию от славянской России.
Георге Брэтиану (Gheorghe Brãtianu) ввёл в 1940-х в оборот понятие «пространства безопасности» (spațiul de securitate), необходимого для обеспечения укрепления румынского государства. Причём современные авторы не скрывают, что этот термин – румынский вариант немецкого «жизненного пространства» (Lebensraum). По Брэтиану, Босфорский пролив и Крым являются ключевыми пунктами румынского Lebensraum. Опосредованный контроль над ними автоматически превращает Бухарест в регионального лидера с возможностью распространения своего влияния в Средиземноморье.
В современной Румынии идеи Мехединца, Брэтиану и их единомышленников получили второе дыхание. В Бухаресте полагают, что Румыния, расположенная на равном отдалении от Уральских гор, Атлантического и Северного Ледовитого океана, самой географией приговорена к лидерству на пространстве между Эгейским, Чёрным и Балтийским морями с потенциалом проекции своего влияния на «восточном фланге НАТО».
США оказывают Бухаресту военное и финансовое содействие в реализации этого масштабного сценария. В 2019 г. Пентагон выделил $21,6 млн. на оснащение американских военной базы «Михаил Когэлничану» и аэропорта в Констанце и ещё $12,9 млн. для ракетной базы в Девеселу.
В 2018 г. оборонный бюджет Румынии составлял $4,8 млрд., к 2023 года запланировано его увеличение до $7,6 млрд. Это больше, чем военные бюджеты Венгрии и Чехии, вместе взятые. 33% средств, выделяемых армии, Бухарест тратит на приобретение новых видов вооружений. Это больше всех в Восточной Европе.
Конституирующими векторами румынской внешней политики является экспансия в направлении Западных Балкан, Молдавии и Чёрного моря. Первый вектор – это нейтрализация влияния Сербии в регионе через противодействие сербско-российскому сотрудничеству; второй – расширение восточной границы Румынии до Днестра, «естественной этнографической границы» румынского народа, как говорят румынские геополитики; третий – выход Румынии во внешний мир из замкнутого сухопутного положения. Все три вектора подразумевают вражду с Россией, поэтому в военной доктрине Румынии Россия определена как угроза № 1.
Осуществить данный план Бухарест надеется в рамках общей стратегии коллективного Запада – «натиска на восток».
Заглавное фото: eurocomunicazione
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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