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Румынские академики выступили против молдавского языка

01 февраля 2020, 17:39  •  85 • Украина
Общественность Молдовы недоумевает: почему нет реакции власти?
Румынская академия опубликовала заявление, подписанное шестью академиками, в котором выражается озабоченность по поводу употребления термина «молдавский язык» – по мнению румынских учёных, такого понятия не существует.
Академики требуют, чтобы власти Молдавии в официальных документах использовали понятия «румынский язык» и «история румын» «как единственные реальные». В заявлении также отмечено, что в Румынии «обеспокоены новыми попытками Кишинёва ввести в официальное использование несуществующее понятие «молдавский язык», которое когда-то поддерживалось советской пропагандой».
«Река Прут не является языковой или диалектической границей, и, следовательно, язык, на котором говорят обе стороны этой реки, один, а именно румынский язык, а диалекты румынского языка обеспечивают единство языка и понятны всем румынам»,
– уверены академики.
Однако они вынуждены признать, что сегодня действительно существует государство, которое признали на международном уровне, и это государство называется Республика Молдова. Здесь говорят на молдавском диалекте румынского языка, считают румынские учёные.
«Продвигать идею молдавского языка, отличающегося от румынского, – это не только искажение культурной и идентичной реальности, документированной во всех языковых, исторических и литературных трудах, но и идеологическая манипуляция, которую международное сообщество никогда не примет»,
– говорится в заявлении.
Власти Молдавии никак не отреагировали на письмо, подписанное председателем Румынской академии Иона-Аурелом Попа, вице-председателями Богданом Симионеску, Виктором Спиней, Рэзваном Теодореску, Виктором Войку и генеральным секретарём Иоанном Думитраке.
Зато отреагировала общественность.
«Если вы прочтёте заявление, вы поймёте, что это не научное заключение, это участие академии в политике и использование популярного и авторитетного статуса научной организации в посягательстве на политику независимого и суверенного государства Молдова. В заявлении академии утверждается, что существовала «румынская речь» в виде «молдавского диалекта», распространённого от Карпат до Днестра... В этих границах существовало Молдавское государство, где люди говорили на молдавском языке! И было это на 500 лет ранее, чем появилось государство Румыния и название румынский язык. Уже сто раз об этом писали и говорили сами же румынские учёные! Министр иностранных дел Молдовы обязан вызвать посла Румынии и вручить ноту протеста, как это делают уважающие молдавский народ уполномоченные народом представители исполнительной власти! Они же технократы? Всё по закону и всё по Конституции?»
– прокомментировал заявление академиков молдавский политик и предприниматель Виктор Шелин.
А политолог Валерий Осталеп уверен: молдавский язык был, есть и будет.
«Чего у нас точно нет, так это настоящих руководителей, которые не ведут себя как страусы в брачный период. Это заявление – оскорбление Конституции, молдавского народа и его истории. Зная их почерк, дальше будет больше»,
– уверен Осталеп.
По результатам же всех опросов более 60% граждан Молдавии уверены, что государственный язык их страны должен называться молдавским, а в школах дети должны изучать историю Молдавии, а не Румынии, что очень не понравилось послу Румынии в Кишинёве Даниэлю Ионицэ. Дипломат заявил: «Любое движение по этой линии будет тщательно оценено в нужное время в Бухаресте. Когда мы говорим об истории румын, речь идёт в том числе об истории граждан, проживающих на этой земле».
Президент Молдовы Игорь Додон не раз обещал вернуть в школы изучение истории Молдавии, однако в последнее время всё чаще стал говорить о том, что «пока не пришло время возвращения в школьную программу преподавания предметов «молдавский язык» и «история Молдовы», так как это может спровоцировать «новый политический кризис».
Соб. корр. ФСК
На фото. Школьный курс истории в Молдавии называется «История румын», источник – Журнал «Историк»

Фонд Стратегической Культуры

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