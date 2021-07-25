Румыния займётся «трансформацией» молдавского общества

Глава МИД Румынии пообещал выделить денег на «независимую прессу» и «гражданское общество» в Молдове

В Кишинёв прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску во главе делегации МИД Румынии. Это первый официальный визит представителя другого государства после проведения досрочных парламентских выборов в Молдове.

Главными темами на переговорах президента Молдовы Майи Санду и главы МИД Румынии Богдана Ауреску были поддержка Кишинёва со стороны Бухареста в проведении реформ и в процессе интеграции в Евросоюз, а также финансовая помощь Молдове и развитие межправительственного сотрудничества.

Отдельно Ауреску пообещал помощь в развитии «гражданского общества» и «независимой прессы» Молдовы, также министр напомнил о необходимости разработки программы по трансформации молдавского общества. На эти цели Румыния пообещала предоставить 300 тысяч евро, средства будут выделены из европейских фондов.

«Мы приняли решение предоставить пожертвование в размере 300 тысяч евро через Европейский фонд за демократию (EED) для реализации проектов по поддержке гражданского общества и независимой прессы в Республике Молдова. Помощь предоставляется в рамках прежних договорённостей по поддержке Молдовы, которые были достигнуты между президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и президентом Молдовы Майей Санду в декабре прошлого года на встрече в Кишинёве»,

– заявил Богдан Ауреску на совместной пресс-конференции с Майей Санду.

По словам министра, в Бухаресте понимают, что «развитие гражданского общества и свободной прессы является центральными элементами формирования демократического общества», поэтому и готовы нести расходы.

Во время визита румынской делегации в Молдавию прибыла очередная партия вакцин – 100 тысяч доз вакцины Pfizer – подарок от Румынии. Ауреску подчеркнул, что Бухарест готов и в дальнейшем оказывать всяческую помощь Молдове, а также ускорить реализацию совместных проектов, которые при прежнем молдавском правительстве были приостановлены.

«Мы готовы увеличить в дальнейшем количество совместных проектов. Мы сегодня говорим о полной открытости Румынии к укреплению сотрудничества, а также о скорейшем развитии стратегического партнёрства с Молдовой, в том числе в части, которая касается интеграции страны в Евросоюз, чему Бухарест будет всячески способствовать».

– пообещал глава МИД Румынии.