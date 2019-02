Румыния взялась править соглашения по "Северному потоку - 2"

Отметим, что в первом полугодии 2019 года Румыния председательствует в Совете Европы. Именно в этом качестве она будет вести переговоры с руководящими органами ЕС по газовой директиве.

Ранее между Францией и Германией возникли существенные разногласия по этому документу и, как следствие, по перспективам "Северного потока - 2". В свете этого президент Франции Эммануэль Макрон уже отменил свой визит в Мюнхен на конференцию по безопасности.

Напомним, что ранее планировалось, что он встретится там в средине февраля с канцлером Германии Ангелой Меркель, и они вместе обратятся к участникам конференции.

Мандат на переговоры по "Северному потоку - 2" был выдан Румынии на заседании Coreper I - органа, занимающегося рассмотрением в числе прочего вопросов энергетики и образованного из заместителей постпредов государств при Евросоюзе.

"Председательству Румынии выдан мандат на заседании Coreper I для вступления в переговоры с Европарламентом относительно поправок к газовой директиве ЕС", - отмечает пресс-служба президентства Румынии в ЕК.

Сделано это сообщение было посредством Twitter.

