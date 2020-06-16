Румыния всегда ненавидела Россию. Но после Крыма - особенно

Отношения с Румынией у нас всегда были сложные. Румыния воевала против России в Первой мировой войне, воевала и во Второй мировой войне. Румыния была недовольна территориальными приобретениями России в этой части Европы. Румыния не считает Молдавию независимым государством, а считает её исторически своей частью, которая должна рано или поздно быть лишена государственности и присоединена к Румынии.

В новейшей истории напряжение между нашими странами возникло из-за конфликта в Приднестровье, который молдавские власти, поддерживаемые Румынией, проиграли в 1992 году. С тех пор там сложилась ситуация непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, ситуация достаточно равновесная, но при этом для румын неприемлемая. Румыны все эти годы были вынуждены принимать сложившийся вооружённым путем статус-кво, но вели очевидно антироссийскую политику, влияли на всё то, что происходит в Молдавии, лоббировали откровенно антироссийские силы, поддерживали румынизацию и смену гражданства.

Поэтому сейчас они особенно ничем не удивили, когда закрепили нас во врагах в своей стратегии национальной обороны. Это логическое продолжение в военной сфере всего того, что они делали долгие годы в политической. Я напомню, что Румыния одной из первых согласилась на размещение у себя элементов американской ПРО, Румыния является членом НАТО и в целом настроена крайне враждебно в этом отношении.

А после того как Крым присоединился к России, Румыния стала ещё более негативно относиться ко всей нашей политике в Черноморском регионе. Почему? Потому что Крым после присоединения к России стал очень важным с точки зрения влияния на Чёрном море, гипотетическим плацдармом для этого гипотетического театра военных действий. Я надеюсь, что до военных действий никогда здесь не дойдёт, но исключать этого нельзя. Крым стал непотопляемым авианосцем для России, и это очень серьёзно меняет расклад сил на Чёрном море. Румыны этим недовольны, потому что, как известно, не имеют выхода к Чёрному морю.

То, что они записали, конечно, для нас звучит крайне враждебно, но ничего удивительного в этом нет. Это последовательная антироссийская политика Румынии. Румыния в идеале хотела бы полного вытеснения России из Причерноморья, она хотела бы присоединения Молдавии вместе с Приднестровьем и не только: румыны, хоть и не очень громко, но претендуют на несколько приграничных районов, которые сейчас входят в состав Украины. Украинцы стараются этого не замечать, но это так: они раздают румынские паспорта в том числе и многим украинским гражданам румынской или молдавской национальности. В общем, они претендуют на что-то типа "Великой Румынии".

Я бы вспомнил ещё и то, что румыны очень активно участвовали в нападении на Советский Союз во время Второй мировой войны: в частности, им была доверена оккупация Одесской области. И они себя там тоже показали с соответствующей стороны. В конце войны они, правда, формально перешли на сторону СССР. Но какие они союзники? Они просто испугались, поняли, что проигрывают, им не захотелось быть разгромленными до такой степени, как нацистская Германия, и они быстренько предали Германию и перекинулись на сторону победителя. Вот, собственно, и все союзнические отношения. К сожалению, это так. Поэтому никакой дружбы, никакого понимания со стороны Румынии ждать не стоит.

Даже в советское время, когда Румыния входила в социалистический лагерь, в организацию Варшавского договора, в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), когда там был Николае Чаушеску, который считался достаточно жёстким коммунистическим диктатором... Если честно, отношения между Румынией и СССР и после войны - весь период так называемого социализма - были очень натянутыми, и румыны всегда к нам относились достаточно враждебно.