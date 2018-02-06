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Румыния утопила в Черном море свой единственный подводный дрон

06 февраля 2018, 04:54  •  300 • Политика
ВМС Румынии сообщили о потере военного подводного беспилотника.
ВМС Румынии признались в потере своего единственного подводного дрона, пропавшего в Черном море в 2017 году. Об этом сообщила местная пресса.
Отмечается, что глава Министерства нацобороны Михай Фифор обратился в военную прокуратуру Румынии из-за потерянного дрона.
Беспилотник пропал в июне минувшего года в Черном море, где он был задействован в научных исследованиях для Военно-морских сил. Поиски устройства успехом не увенчались, отметили в ведомстве.
Дрон SECRIS построили на подводной платформе, созданной специалистами Ocean Server. Его работу курировал Центр научных исследований для ВМС Румынии.

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