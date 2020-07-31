Румыния станет опорным пунктом НАТО

Бывшую советскую военную базу в Румынии превратят в военный центр ВВС США

ВВС Соединённых Штатов решили использовать бывшую советскую военную базу Кымпия-Турзий в центре Румынии для своих целей, в частности, превратить её в военный центр ВВС США в Юго-Восточной Европе и в опорный пункт НАТО в Черноморском регионе. ВВС США обратились в Конгресс с просьбой о выделении финансов на реконструкцию базы, сообщает американская газета Stars and Stripes, которая является изданием Пентагона.

Планируется, что на эти цели будет выделено около 130,5 миллионов долларов в рамках программы «Европейская инициатива сдерживания», и это будет самый крупный строительный проект с момента запуска программы в 2014 году.

Но и без всякой реконструкции американские истребители и беспилотники уже давно присутствуют на этой базе. Однако в настоящее время там отсутствует площадка для размещения крупногабаритных военных самолётов, поэтому ВВС США не могут полностью использовать эту базу. После реконструкции никаких ограничений по размещению военной техники не будет.

«Всё это говорит о том, что Соединённые Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу планируют расширять военную деятельность в Восточной Европе. В своём заявлении по бюджету ВВС США запросили ряд крупных реконструкций и модернизаций базы, включая модификацию защитного снаряжения для посадки опасных грузов, строительство большого количества площадок для стоянки самолётов, нефтяных хранилищ и складов для обеспечения внутренней логистики на базе. ВВС США каждый год уже тратят до 40 миллионов долларов на модернизацию базы Кымпия-Турзий»,

– пишет китайская ежедневная газета «Жэньминь жибао».

Издание отмечает, что с начала июня союзники по НАТО постоянно проводят совместные военные учения в Восточной Европе, а американские ракетные эсминцы в третий раз с начала этого года вошли в Чёрное море. И хотя президент США Дональд Трамп заявил о том, что численность американских войск в Германии будет существенно снижена, однако часть этих военных просто передислоцируются в другие европейские страны. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, некоторые европейские страны, такие как Польша, страны Балтии и Черноморского региона, даже увеличили военное присутствие США с начала этого года.

По мнению издания, в будущем США «будут уделять больше внимания созданию сдерживающих пограничных вооружённых сил в области противовоздушной и противоракетной обороны в соседних с Россией странах, таких как Румыния, Польша и Украина». А это значит, что риск случайного «непроизвольного выстрела» будет расти и дальше.