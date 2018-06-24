Румыния пытается вытолкнуть российских миротворцев из Приднестровья

МИД Румынии приветствует принятую ГА ООН резолюцию о выводе с берегов Днестра группы российских войск

Министерство иностранных дел Румынии приветствует принятую Генассамблеей ООН резолюцию Молдавии о выводе российских миротворцев из Приднестровья и напоминает, что Бухарест был одним из её соавторов.

Резолюция «настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова».

Официальный инициатор подачи резолюции – прорумынская Демократическая партия Молдовы олигарха Владимира Плахотнюка. За Плахотнюком стоит Румыния, гражданами которой являются и он, и многие сановники его партии. Парламент Республики Молдова нынешнего созыва – это фактически иностранное учреждение, 64 из 101 депутата парламента имеют румынские паспорта. Румыния, будучи членом НАТО, в значительной мере определяет всю политику Кишинёва.

Резолюция о выводе миротворцев не случайно появилась в момент некоторого потепления приднестровско-молдавских отношений. После серии встреч Додона с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским в 2017-2018 гг. появился шанс на нормализацию отношений между Кишинёвом и Тирасполем на основе объединения правого и левого берегов Днестра на принципах федерации. Румынию это никак не устраивает, так как в этом случае Кишинёв перестанет быть проводником румынских интересов и про «Великую Румынию» придётся забыть.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил: «Залогом сильного молдавского государства должно стать решение приднестровской проблемы и реинтеграция страны. Завершить миротворческую операцию, проходящую на территории страны в соответсвии с соглашениями 1992 г. и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта».

В МИД Приднестровья указали на опасность реваншистских устремлений Кишинёва, грозящих разрушить эффективный механизм миротворческой операции на Днестре. Тирасполь выразил недоумение в связи с тем, что авторы резолюции, ссылаясь на демократические нормы, совершенно не учитывают мнение самих приднестровцев.

Попытка Демпартии Молдовы нанести России дипломатический урон и создать негативный образ российских миротворцев в Приднестровье имеет целью консолидировать националистический электорат в преддверии парламентских выборов 2018 г. в Республике Молдова и засвидетельствовать верность «курсу Бухареста».

26 лет мира на берегах Днестра Бухарест считает потерянным временем для проекта «Великой Румынии», но пока здесь стоят российские «голубые каски», румынские власти могут только мечтать о поглощении Молдовы.