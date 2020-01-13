Румыния призывает ЕС следить за каждым шагом Кишинёва

И незамедлительно принимать меры, если вдруг в Молдове решат «сменить курс»

В Румынии не хотят смириться с провалом проевропейского правительства Майи Санду, там уверены: приход к власти социалистов – это шаг назад в становлении демократии. Прежде всего, потому, что опасаются смены внешнеполитического курса Кишинёва на 180 градусов.

«Мы отправили сообщение, которое очень хорошо известно должностным лицам Европейского Союза. После вотума недоверия, выдвинутого ПСРМ, партией Додона, который привёл к падению правительства Майи Санду и впоследствии к формированию правительства ПСРМ, без единственной ясно обозначенной проевропейской политической силы, которая имела нашу и не только нашу поддержку, и давала нам гарантию проевропейского курса Республики Молдова, всё, что произошло в Республике Молдова после представляет собой инволюцию, которая вызывает у нас беспокойство, и, с нашей точки зрения, мы не можем считать действующее правительство серьёзным партнёром»,

– заявил премьер-министр Румынии Людовик Орбан на пресс-конференции во время своего недавнего визита в Брюссель.

Глава румынского правительства не скрывал, что во время беседы с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели посоветовал «пристально следить» за тем, что происходит в Молдавии, насколько чётко соблюдаются «обязательства о том, что страна продолжает следовать европейским курсом», в противном случае он призвал реагировать «соответственно и незамедлительно».

Вот такая европейская демократия с привкусом старой доброй жандармерии…

Глава нового правительства Молдовы Ион Кику на просьбы журналистов прокомментировать заявление румынского коллеги ответил, что слишком занят, чтобы заниматься комментированием – в настоящее время молдавское правительство внедряет «программу действий», которая выведет Молдову «на уровень самых высоких европейских стандартов».

«Всё внимание сосредоточено на том, что наши граждане думают о деятельности или бездеятельности правительства. Мой опыт, который ещё даже не составляет и ста дней во главе правительства, подсказывает, что именно таким должен быть подход серьёзного кабмина»,

– отметил Кику.

А спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный не сомневается – Молдова должна использовать все возможности, а проевропейский курс страны никак не мешает сотрудничеству с ЕАЭС.

«После получения в 2017 году статуса наблюдателя в рамках Евразийского экономического союза молдавское государство стало более активным участником практически всех событий этой структуры, и это не противоречит статусу Молдовы как государства, ассоциированного с ЕС. Преимущество Республики Молдова в том, что она является членом двух зон свободной торговли – Европейского союза и Содружества Независимых Государств»,

– заявила Г речаный в интервью изданию Eurasia Expert и подчеркнула, что в Кишинёве намерены использовать это преимущество, «развивая многовекторную экономическую политику».

Но, похоже, не всем соседям это нравится…