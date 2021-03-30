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Румыния прекращает финансовую помощь Молдове

30 марта 2021, 01:45  •  42 • Украина
В Кишинёве некому было подписать документы для продления финансовой помощи
В воскресенье, 28 марта, закончился срок действия межправительственного соглашения между Молдовой и Румынией, согласно которому Бухарест оказывал безвозвратную финансовую помощь соседней стране в размере 100 млн евро. Это соглашение было подписано в апреле 2010 года, после чего на протяжении десяти лет Румыния финансировала молдавские инфраструктурные проекты. Однако в прошедшее воскресенье срок действия соглашения закончился, о чём и сообщили в Посольстве Румынии в Кишинёве.
В сообщении Посольства говорится, что ещё в ноябре прошлого года румынская сторона предлагала Кишинёву подписать дополнительный протокол для продления соглашения, в котором был ряд условий – продолжение европейского курса, выполнение всех положений Соглашения об ассоциации с ЕС, продвижение принципов демократии и т.д. Но в ноябре прошлого года Кишинёву было не до того – в стране проходили два тура президентских выборов. В следующий раз к этому вопросу Бухарест вернулся в середине марта, снова напомнив – время уходит, предложив подписать необходимые документы. Но в середине марта в Молдове уже не было полноценного правительства – только временное, которое не имело полномочий подписывать подобные документы. В итоге страна осталась без финансовой помощи.
Майя Санду выразила сожаление по этому поводу на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что «страна упустила возможность получить 60 млн евро», обвинив во всём правительство Иона Кику.
Экс-премьер Ион Кику отверг все обвинения Майи Санду, напомнив, что Кишинёв, начиная с 2019 года, постоянно обращался к румынской стороне с предложением продлить действие соглашения.
«Правительства Кишинёва, в том числе и те, которыми руководит нынешний президент, с 2019 года запрашивали переговоры и подписание шестого протокола. Последнее правительство делало это дважды. Я прошу журналистов, которые просили меня отреагировать на заявление Майи Санду в воскресенье вечером, попросить у неё документальные доказательства «отказа правительства Кику»,
– прокомментировал обвинение президента Ион Кику.
Он пообещал представить «детали о роли администрации Санду в этом деле», но только после комментариев временного правительства.
В Партии социалистов назвали прекращение финансирования страны Румынией «первым шагом к катастрофе» и изоляцией страны.
«Прекращение финансовой помощи со стороны Румынии в размере 100 миллионов евро из-за того, что в Молдове нет функционального правительства в течение стольких месяцев, является лишь первым шагом к катастрофе. По этой же причине в страну не поступят средства ни от МВФ, ни из других источников. Майя Санду полностью изолировала страну на внешнем уровне, и не будет даже тех денег, которые приходили раньше»,
– говорится в заявлении ПСРМ.
Социалисты призвали президента и её партию PAS «прекратить преступные политические действия против собственного народа», назначить выдвинутого парламентской коалицией кандидата на пост премьер-министра, чтобы в стране, наконец-то, появилось действующее правительство.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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