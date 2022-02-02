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Румыния, Польша и ФРГ: американцам дали приказ готовиться к переброске

02 февраля 2022, 20:20  •  178 • В мире
Сразу несколько американских изданий объявили о том, что сотни бойцов США будут дислоцированы в европейские страны в связи с ситуацией на Украине.
CNN, Wall Street Journal сообщили, что дополнительным силам ВС США был дан приказ пребывать в боевой готовности из-за ситуации на Украине. Несмотря на то что на днях представитель Пентагона опроверг реальную переброску контингента, журналисты со ссылкой на источники констатировали: передислокация всё же осуществится.
В числе мест, где будет размещён американский контингент, называются Германия, Румыния и Польша. Отмечается, будто президент США Джо Байден одобрил развёртывание дополнительных войск США в Восточной Европе.
В Пентагоне на фоне появления таких новостей объяснились. США действительно вскоре перебросят дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и ФРГ.
При этом, уточнили в ведомстве, дополнительные войска США в Европе не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине.
Ранее стало известно, что большую часть контингента, отправку которого Белый дом санкционировал в конце января, составляют элитные воздушно-десантные части.

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