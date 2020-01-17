Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ох, что творится": Собчак заинтриговало, кто станет новым министром к...
«В особо крупном размере»: главу МВД Коми задержали по подозрению в получении вз...
Глава ОБСЕ посетит Украину в январе
Что изменилось в мышлении турецкого военно-политического руководства?
Главная / Украина

Румыния отказывается помогать Молдавии

17 января 2020, 00:24  •  63 • Украина
В Бухаресте сомневаются в желании Кишинёва идти по европейскому пути
Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг провёл во дворце Котрочени традиционную ежегодную встречу с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Бухаресте, в ходе которой он рассказал о приоритетах румынской внешней политики и о возобновлении помощи соседней Молдове.
По словам президента пока у него нет твёрдой уверенности в том, что новое правительство Молдовы продолжает следовать по европейскому пути, поэтому пока не может быть и речи о прежнем сотрудничестве с Кишинёвом.
«Румыния возобновит полное сотрудничество с Республикой Молдова, когда увидит, что на правительственном уровне предпринимаются действия для продолжения европейского пути. Я повторяю позицию Румынии: европейский путь – это единственный и самый безопасный способ глубоко реформировать институты, которые могут принести ощутимую пользу её гражданам. К сожалению, как я уже говорил, мы вовсе не убеждены в том, что нынешнее правительство Кишинёва преследует именно эту цель»,
– цитирует главу государства румынская редакция французской радиокомпании RFI.
Он подчеркнул, что в первую очередь в Бухаресте хотят увидеть продолжение реформ в области правосудия, администрации и борьбы с коррупцией, которые «могут обеспечить демократический путь и предсказуемость страны».
А до тех пор Румыния будет оказывать помощь и финансировать только те молдавские проекты, которые ориентируются непосредственно на простых молдаван, проекты местных администраций и, конечно же, все проекты, направленные на стратегическое воссоединение двух стран.
Это не первая критика румынскими властями нового правительства Молдовы. На прошлой неделе премьер-министр Румынии Людовик Орбан, находясь с визитом в Брюсселе, заявил, что после того, как Партия социалистов выдвинула вотум недоверия правительству Майи Санду, «новое правительство Молдовы нельзя считать серьёзным партнёром».
В Кишинёве услышали выступление Клауса Йоханниса.
«Мы уважаем наших румынских братьев, мы выступаем за хорошие отношения с соседним государством, которое является стратегическим партнёром №1 в аспекте двусторонней торговли. Отношения между нашими странами должны продолжаться вне зависимости от того, кто находится в правительстве, в Кишинёве или в Бухаресте. А что касается реформ, то новый премьер-министр настроен достаточно решительно для того, чтобы идти по европейскому пути и реализовать всю программу реформ»,
– прокомментировал журналистам выступление президента Румынии Игорь Додон.
Ну а пока Румыния готова помогать только тем молдаванам, у которых есть румынский паспорт и с 1 июля 2020 года увеличит пособие на детей (до 18 лет) с румынским гражданством в два раза.
Соб. корр. ФСК
На фото. Президент Румынии Клаус Йоханнис

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
16 января 2020, 14:24
Мишустин попал в базу «Миротворца»
17 января 2020, 00:24
Румыния отказывается помогать Молдавии
16 января 2020, 17:54
Мэрам – нары
16 января 2020, 14:24
Гончарук обозначил главную цель властей Украины
16 января 2020, 20:54
В Киеве и Донбассе подтвердили приверженность режиму прекращения огня
16 января 2020, 07:54
«Процесс становится перманентным»: как новые доказательства по украинскому делу могут повлиять на импичмент Трампа
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2020, 00:09
«Хочет сделать вклад в успех берлинской конференции»: в ФРГ сообщили о готовности Хаф...
17 января 2020, 00:09
«Доказательство лояльности»: что может стоять за решением Польши закупить американски...
17 января 2020, 00:24
"Это несёт прямые риски и угрозы Украине": Порошенко испугался речи Путина,...
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
17 января 2020, 00:09
«В особо крупном размере»: главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2020, 02:09
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
12 января 2020, 09:54
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
12 января 2020, 09:54
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле
14 января 2020, 13:54
Нештатный случай с ракетой российского ОТРК «Искандер» в Казахстане вызвал беспокойство в Польше
12 января 2020, 09:54
«Асы» Третьего рейха. Феномен огромных личных счетов
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
12 января 2020, 22:54
"Русские сбили Boeing MH17": После признаний Ирана информационная война развернулась против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.