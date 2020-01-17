Румыния отказывается помогать Молдавии

В Бухаресте сомневаются в желании Кишинёва идти по европейскому пути

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг провёл во дворце Котрочени традиционную ежегодную встречу с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Бухаресте, в ходе которой он рассказал о приоритетах румынской внешней политики и о возобновлении помощи соседней Молдове.

По словам президента пока у него нет твёрдой уверенности в том, что новое правительство Молдовы продолжает следовать по европейскому пути, поэтому пока не может быть и речи о прежнем сотрудничестве с Кишинёвом.

«Румыния возобновит полное сотрудничество с Республикой Молдова, когда увидит, что на правительственном уровне предпринимаются действия для продолжения европейского пути. Я повторяю позицию Румынии: европейский путь – это единственный и самый безопасный способ глубоко реформировать институты, которые могут принести ощутимую пользу её гражданам. К сожалению, как я уже говорил, мы вовсе не убеждены в том, что нынешнее правительство Кишинёва преследует именно эту цель»,

– цитирует г лаву государства румынская редакция французской радиокомпании RFI .

Он подчеркнул, что в первую очередь в Бухаресте хотят увидеть продолжение реформ в области правосудия, администрации и борьбы с коррупцией, которые «могут обеспечить демократический путь и предсказуемость страны».

А до тех пор Румыния будет оказывать помощь и финансировать только те молдавские проекты, которые ориентируются непосредственно на простых молдаван, проекты местных администраций и, конечно же, все проекты, направленные на стратегическое воссоединение двух стран.

Это не первая критика румынскими властями нового правительства Молдовы. На прошлой неделе премьер-министр Румынии Людовик Орбан, находясь с визитом в Брюсселе, заявил, что после того, как Партия социалистов выдвинула вотум недоверия правительству Майи Санду, «новое правительство Молдовы нельзя считать серьёзным партнёром».

В Кишинёве услышали выступление Клауса Йоханниса.

«Мы уважаем наших румынских братьев, мы выступаем за хорошие отношения с соседним государством, которое является стратегическим партнёром №1 в аспекте двусторонней торговли. Отношения между нашими странами должны продолжаться вне зависимости от того, кто находится в правительстве, в Кишинёве или в Бухаресте. А что касается реформ, то новый премьер-министр настроен достаточно решительно для того, чтобы идти по европейскому пути и реализовать всю программу реформ»,

– прокомментировал журналистам выступление президента Румынии Игорь Додон.

Ну а пока Румыния готова помогать только тем молдаванам, у которых есть румынский паспорт и с 1 июля 2020 года увеличит пособие на детей (до 18 лет) с румынским гражданством в два раза.