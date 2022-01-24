Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмира...
Главная / Война

Румыния останется в НАТО, но помогать Киеву не будет

24 января 2022, 10:35  •  196 • Война
«Не будет войны, в которую была бы вовлечена Румыния»
Министерство иностранных дел Румынии дало ответ на требование России вывести войска НАТО с территории страны.
Напомним, в МИД Российской Федерации пояснили свои требования, выдвинутые Западу: «Речь идёт о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 г. на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату, к таковым относятся и Болгария, и Румыния».
Однако в Бухаресте не согласны с требованиями России предоставить гарантии безопасности, согласно которым необходимо будет вывести с территории страны военных и технику Североатлантического альянса, о чём и говорится в заявлении МИД Румынии.
«Министерство иностранных дел отвергает как неуместное и лишенное каких-либо оснований заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации о военном присутствии союзников на восточном фланге НАТО. Прежде всего, потому, что присутствие военных альянса в союзных странах является реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации. Требование сократить силы НАТО во всех странах альянса, которые вступили в него после 1997 года, уже было безусловно отвергнуто как неприемлемое альянсом как публично, так и в рамках диалога НАТО с Россией и США с Россией»,
– говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Румынии.
Также подчёркивается, что во всех странах-членах НАТО будет и дальше продолжаться политика укрепления безопасности и коллективной обороны, что подразумевает присутствие на территории этих стран военных и техники альянса.
Кроме того, войска НАТО будут не просто продолжать оставаться на территории Восточной Европы, в частности в Румынии, но и увеличивать свой контингент, однако исключительно «для укрепления восточного фланга».
Вместе с тем в МИД Румынии всё же выражают надежду на то, что диалог России с Западом приведёт к «деэскалации ситуации».
Не соглашаясь с требованиями России, Бухарест в то же время заявил, что отказывается от военной помощи Украине и обязуется не поставлять на Украину вооружение и не направлять своих военных, хотя всё, что происходит вокруг Украины, и беспокоит Румынию.
«Украина не член НАТО, а в Североатлантическом договоре указано, что организация не реагирует военным путём, кроме как в условиях угрозе стран, которые входят в НАТО. Румыния не будет участвовать в подобном ни войсками, ни оборудованием для вооружения Украины. Заявляю, что не будет войны, в которую была бы вовлечена Румыния»,
– заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку в эфире канала TVR.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



196
Источник
Похожие новости
22 января 2022, 14:50
Трансгендеры и заики – будущее армий НАТО
22 января 2022, 20:05
Сила правды против камня за пазухой
20 января 2022, 15:00
Франция готова послать своих солдат на восток
23 января 2022, 11:15
Страны Балтии и Польша опять просят у НАТО защиты
20 января 2022, 11:30
Молдова обещает все политические вопросы согласовывать с НАТО
22 января 2022, 01:25
В Литве создают широкий антироссийский кибер-фронт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "добить Украину"
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане
22 января 2022, 01:25
Зеленского "подменили": Все доказательства - в интервью The Washington Post - Корнилов
21 января 2022, 21:55
Война откладывается. Путин победил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.