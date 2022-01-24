Румыния останется в НАТО, но помогать Киеву не будет

«Не будет войны, в которую была бы вовлечена Румыния»

Министерство иностранных дел Румынии дало ответ на требование России вывести войска НАТО с территории страны.

Напомним, в МИД Российской Федерации пояснили свои требования, выдвинутые Западу: «Речь идёт о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 г. на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату, к таковым относятся и Болгария, и Румыния».

Однако в Бухаресте не согласны с требованиями России предоставить гарантии безопасности, согласно которым необходимо будет вывести с территории страны военных и технику Североатлантического альянса, о чём и говорится в заявлении МИД Румынии.

«Министерство иностранных дел отвергает как неуместное и лишенное каких-либо оснований заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации о военном присутствии союзников на восточном фланге НАТО. Прежде всего, потому, что присутствие военных альянса в союзных странах является реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации. Требование сократить силы НАТО во всех странах альянса, которые вступили в него после 1997 года, уже было безусловно отвергнуто как неприемлемое альянсом как публично, так и в рамках диалога НАТО с Россией и США с Россией»,

– говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Румынии.

Также подчёркивается, что во всех странах-членах НАТО будет и дальше продолжаться политика укрепления безопасности и коллективной обороны, что подразумевает присутствие на территории этих стран военных и техники альянса.

Кроме того, войска НАТО будут не просто продолжать оставаться на территории Восточной Европы, в частности в Румынии, но и увеличивать свой контингент, однако исключительно «для укрепления восточного фланга».

Вместе с тем в МИД Румынии всё же выражают надежду на то, что диалог России с Западом приведёт к «деэскалации ситуации».

Не соглашаясь с требованиями России, Бухарест в то же время заявил, что отказывается от военной помощи Украине и обязуется не поставлять на Украину вооружение и не направлять своих военных, хотя всё, что происходит вокруг Украины, и беспокоит Румынию.

«Украина не член НАТО, а в Североатлантическом договоре указано, что организация не реагирует военным путём, кроме как в условиях угрозе стран, которые входят в НАТО. Румыния не будет участвовать в подобном ни войсками, ни оборудованием для вооружения Украины. Заявляю, что не будет войны, в которую была бы вовлечена Румыния»,

– заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку в эфире канала TVR.