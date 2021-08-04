Румыния обещает Кишинёву помощь и даёт советы

«Реформы могут подождать, начинать надо с громких арестов»

Спикер парламента Молдовы и глава пропрезидентской партии PAS Игорь Гросу провёл телефонные переговоры со спикером Палаты депутатов законодательного форума Румынии Людовиком Орбаном.

Стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество между соседними странами на уровне парламентов.

«Я уверен, что за время нашего пребывания в должности отношения между двумя фундаментальными институтами достигнут наивысшего уровня сотрудничества со времён независимости. Румыния была и остаётся сторонником демократических процессов в Республике Молдова и всегда приходила на помощь нашим гражданам в самые трудные моменты»,

– сообщил Гросу по итогам переговоров.

Орбан, со своей стороны, заверил Гросу – Румыния всегда готова ещё больше усилить поддержку всех молдавских проектов, лишь бы они были направлены на улучшение и повышение уровня жизни граждан левого берега Прута.

Между тем, Румыния не скупится и на всевозможные советы. Так, известный румынский профессор Дан Дунгачиу даёт совет Майе Санщду – «реформы могут подождать, а начинать надо с громких арестов своих политических противников».

«Поскольку Санду всю свою кампанию построила именно на борьбе с коррупцией, то для неё будет вполне естественным перейти от слов к действиям. И вот здесь возникает важный выбор: взяться за политических оппонентов, как на Украине это сделал Зеленский, или же привлечь к ответственности виновных в самых громких преступлениях? Это не одни и те же лица»,

– уточняет молдавский журналист Сергей Ткач.

И напоминает, что виновные в крупнейшей «краже века», когда из банковской системы Молдавии был выведен миллиард долларов, всем известны – это высокопоставленные политики и чиновники, чья вина уже установлена парламентской комиссией, однако все они продолжают занимать высокие посты в государстве.

По мнению журналиста, у президента Молдавии есть выбор – или начать уничтожать своих политических оппонентов, или начать действительно бороться с коррупцией, арестовав для начала всех тех, чья вина доказана. Выбор непростой.

Да и спикера парламента Игоря Гросу никто не заставлял делать заявление о том, что «все коррупционеры, нарушители закона должны быть наказаны, и наказывать нужно всех, а своих — прежде всего».

Однако журналист не верит в то, что виновные понесут наказания. Вероятнее всего, партия PAS станет всего лишь новой ширмой для молдавских коррупционеров. Ну а головы полетят у политических оппонентов, которые мешают лично Майе Санду и её команде.