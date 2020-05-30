Румыния не доверит Молдове распоряжаться гуманитарной помощью

Бухарест сам будет решать, куда и кому направлять помощь

В Бухаресте решили, что Кишинёв не в состоянии сам распределить полученную гуманитарную помощь из Румынии, поэтому отныне Румыния будет сама решать – кому и сколько помощи передать. А заниматься этим будет департамент по отношениям с Республикой Молдова, который возглавила ярая унионистка Анна Гуцу.

Она заявила, что в Румынии больше не доверяют Молдове, которая распределяет гуманитарную помощь исключительно по политическим мотивам, а не тем, кому помощь действительно нужна. Припомнила, что прибывший в начале мая из Румынии в Молдову гуманитарный конвой встретили без подобающего уважения и не в том месте, к тому же Кишинёв не выполняет условия положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Всех этих причин, по мнению Гуцу вполне достаточно, чтобы лишить Молдову возможности самой распоряжаться предоставленной помощью.

«Эта помощь больше не будет такой, какой она была до этого времени. Не секрет, что деньги, которые отдавались правительству Плахотнюка, например, на школьные автобусы, на самом деле распределялись по партийным предпочтениям и автобусы получали лишь определённые примэрии. Теперь этого не будет. Будут управляемые проекты из Румынии для общин Республики Молдова, для граждан, для людей. А ещё будет помощь для Митрополии Бессарабии. Оценка и контроль так же будут осуществляться из Румынии»,

– рассказала Анна Гуцу, выступая в прямом эфире передачи «Cabinetul din Umbră» на телеканале Jurnal TV.

Осуществлять разнообразные проекты в Молдове Румыния собирается при помощи «Агентства RoAID, которое является Агентством международного сотрудничества в области развития».

Сразу после назначения Гуцу на должность главы департамента, который должен, в первую очередь, заниматься улучшением отношений между двумя странами, а не провоцировать конфликты, в Кишинёве отметили, что это не самый удачный выбор Бухареста. Гуцу всегда выступала и выступает за объединение Молдавии с Румынией, другими словами – за ликвидацию государства Республика Молдова.

«Мы – суверенное и независимое государство и заслуживаем уважения со стороны международного сообщества. Г-жа Гуцу всегда позиционировала себя как унионистка, и мы считаем, что она будет представителем антимолдавских настроений. Я не думаю, что Румынии нужна репутация государства, которое хочет уничтожить своих соседей. Современный мир уважает суверенитет и независимость всех государств»,

– прокомментировал выступление Анны Гуцу председатель движения «Воевод», депутат парламента Николай Паскару.

Он отметил, что в Кишинёве будут внимательно следить за деятельностью этого департамента и пресекать любые антимолдавские заявления. По мнению депутата, лучше бы департамент занимался реализацией проектов в области спорта и культуры. Пока же он лишь пропагандирует идеи румынской партии Национального единства, считает Паскару.