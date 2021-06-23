Румыния настойчиво «укрепляет связи» с Молдавией

Партия социалистов требует от Бухареста официальных извинений

Накануне молдавских выборов Бухарест в срочном порядке занялся укреплением структур, которые будут отвечать за отношения с соседней страной – создаётся Департамент по связям с Республикой Молдова, это будет структура, подчинённая правительству Румынии. Деятельность Департамента будет координироваться премьер-министром, а возглавит его государственный секретарь, назначаемый главой правительства.

Также Бухарест «учреждает Департамент по делам румын повсюду как структуру с правосубъектностью в рамках рабочего аппарата правительства и при координации премьер-министра», сообщают молдавские СМИ.

Но и это ещё не всё. В Кишинёве открывается ещё одно румынское консульство – это будет второе румынское консульство в столице Молдавии и четвёртое в стране. Указ об его открытии уже подписан президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Все эти изменения, по мнению главы Румынского дипломатического института Юлиана Фота, упростят получение документов и будут способствовать дальнейшему развитию социально-экономических отношений между Румынией и Молдовой.

«Принимая во внимание, что в последние годы связи между двумя государствами становятся всё крепче и теснее, Министерство иностранных дел посчитало необходимым увеличить консульский персонал на территории Молдовы, чтобы граждане этой страны смогли получить консульскую помощь Румынии в любое время и в любом месте»,

– уверен Фота.

А государственный секретарь Департамента по связям с Республикой Молдова Адриан Дюпу отметил, что все эти изменения говорят о том, что в Бухаресте стали придавать особое значение соседней стране.

В самой же Молдавии с возмущением встретили просьбу министра иностранных дел Румынии, которую он озвучил на встрече с главой МИД Украины – признать молдавский язык «несуществующим».

«Это уже далеко не первая оскорбительная выходка со стороны официальных лиц Румынии. Напомним, что совсем недавно посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ позволил себе хамское высказывание в адрес сторонников молдавской самобытности. Как мы видим, данные высказывания господ Ауреску и Ионицэ не являются частным мнением отдельных лиц, а представляют собой чёткое направление внешней политики Румынии, ориентированное на подавление национальной идентичности молдавского народа. Данные высказывания, наряду со скандальными шовинистическими акциями движения AUR и других унионистских сил в Молдове, свидетельствуют о долгосрочной стратегии поглощения независимой Республики Молдова»,

– говорится в заявлении ПСРМ.

Партия социалистов потребовала от румынских властей официальных извинений, так как в Молдавии подобные высказывания воспринимаются как враждебные и оскорбительные в отношении молдавского народа и молдавского языка.

В ПСРМ напомнили Бухаресту, что такие понятия как «молдавский народ» и «молдавский язык» появились на несколько веков раньше, чем понятия «румынский народ» и «румынский язык» и посоветовали румынским властям внимательно изучить историю.