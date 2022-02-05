Румыния настаивает: Киев должен «отменить» молдавский язык

Власти Молдавии никак не реагируют на странные требования Бухареста

Румыния вновь напомнила Киеву: пора выполнить обещанное и «отменить» молдавский язык.

Президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. В ходе телефонного разговора «стороны подтвердили свою готовность продолжать всестороннее развитие украинско-румынского сотрудничества», сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Президент Румынии уделил внимание проблемам, связанным с правами этнических румын, проживающих на территории Украины, а также проблеме «защиты языковой идентичности». Клаус Йоханнис напомнил Владимиру Зеленскому, что в Бухаресте всё ещё ожидают, когда наконец-то Киев признает официально тот факт, что молдавского языка не существует. С подобной просьбой Румыния обращается не первый раз, однако пока дальше просьб румынской стороны дело не двигалось. Единственно, на что решились в Киеве, – признать в апреле 2021 года идентичность молдавского и румынского языков. Однако «идентичности» Румынии мало, там ждут официальной «отмены» существования языка молдавского.

Напомним, румынский и молдавский литературные языки действительно очень похожи, однако разговорные языки отличаются. Признавать же несуществующим молдавский язык не корректно хотя бы потому, что он старше румынского.

Однако в 2013 году Конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком в стране румынский.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заверил своего румынского коллегу, что «прекрасно понимает озабоченность румынской стороны по поводу прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству», и выразил готовность «найти решения».

В Молдавии подобной просьбе Бухареста возмутились и назвали вмешательством во внутренние дела суверенной страны.

«Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдовы обсуждают президенты соседних стран»,

– считает вице-спикер парламента республики от Партии социалистов Влад Батрынча.

Он напомнил, что как раз 2 февраля исполнилось 664 года со дня основания молдавской государственности, тогда как Румыния образовалась как государство только лишь во второй половине XIX века.

«На протяжении веков языком общения был молдавский. Молдова оказала серьёзное влияние на историю: воевала с Османской империей, защищала православную церковь, создала самобытную культуру. А Румыния как государство образовалась во второй половине XIX века. Какой логический вывод напрашивается? То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела нашей страны»,

– уверен Батрынча.

А лидер Социал-демократической партии Молдовы, предприниматель Виктор Шелин заявил, что президент Румынии Клаус Йоханнис оказывает давление на Владимира Зеленского, президента Украины. С тем, что румынский президент вмешивается во внутреннюю политику соседнего государства, он также согласен.

«Молдова как государство, признанное европейскими странами существует более 600 лет и существуют десятки письменных подтверждений, что молдаване и все говорящие на румынском языке сегодня говорили на молдавском языке, а названия румынский язык не было в природе, в истории, в письменности и в речи!»

– напомнил Шелин.

Реакции же властей Молдавии не последовало, да и вряд ли эту реакцию следует ожидать – президент, премьер, спикер парламента и большинство министров и депутатов Молдавии являются гражданами Румынии, так что объяснить Клаусу Йоханнису, что он сам говорит на молдавском языке, просто некому…