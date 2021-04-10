Румыния хочет благодарности за помощь от «братьев из-за Прута»

«В условиях карантина Бухарест принципиально требует церемонию, флаги, поклоны, оркестры»

После того как стало известно о том, что в Молдавию поступит 180 тысяч доз вакцины «Спутник V» в виде гуманитарной российской помощи, в Бухаресте тоже пообещали помочь. Посол Румынии в Кишинёве Даниел Ионицэ объявил о третьем транше гуманитарной помощи в 200 тысяч доз вакцины в самое ближайшее время. Время поставки помощи будет напрямую зависеть от динамики вакцинации в Молдове. По словам Ионицэ, Румыния продолжит поддержку Кишинёва до тех пор, пока не будет окончена пандемия коронавируса. При этом вся помощь должна быть справедливо распределена по всем молдавским регионам, включая Гагаузию и Приднестровье.

«Румыния передала в дар на сегодняшний день 77 тысяч доз вакцин, их транспортировка осуществлялась через механизм защиты ЕС, и эти вакцины были распределены абсолютно во все районы Республики Молдова, потому что мы хотели помочь всем»,

– заявил румынский посол в эфире передачи În Profunzime на ProTV.

Несмотря на то, что дата поставки третьего транша гуманитарной помощи пока неизвестна, молдаване могут не сомневаться – Бухарест полностью выполнит свои обещания, подчеркнул Ионицэ.

Он ответил на многочисленные просьбы молдаван с румынским гражданством открыть центры вакцинации при посольствах и консульствах Румынии. По словам дипломата, это невозможно, поскольку вакцинация должна проводиться в медицинских учреждениях.

«Помощь будет поступать поэтапно. Обещанные нами вакцины будут также учитывать динамику иммунизации в Республике Молдова и готовность Румынии. Поскольку эти вакцины переданы в дар Республике Молдова из дозы Румынии, мы отрезали значительный ломоть от хлеба Румынии, которым щедро поделились с гражданами Республики Молдова, независимо от того, любят они Румынию или нет»,

– напомнил румынский посол.

Первые два транша румынской помощи торжественно встречала молдавская делегация во главе не только с Майей Санду, но и с послом ЕС Петером Михалко. Молдавский президент не уставала благодарить Бухарест за помощь, продолжая делать это и сегодня. В Бухаресте по достоинству оценили торжественной приём подарка, ведь там до сих пор ещё вспоминают то, как встречали румынскую помощь в прошлом году – хотя и с музыкой, но не в центре столицы, а на окраине. Кстати, тогда премьер-министр Ион Кику пояснил, что в центре Кишинёва нечего делать грузовым фурам.

Однако Даниел Ионицэ и спустя год признал: в тот раз Бухарест настаивал на как можно более публичной церемонии. Несмотря на пандемию.

«В условиях ограничений, наложенных пандемией, Бухарест принципиально требует церемонию, флаги, поклоны, оркестры. Каждый раз, что мы принимаем «безвозмездную помощь», которую обязательно надо встречать с фанфарами – мы бередим старые румынские раны, которые всё никак не заживут и тем самым братьям за Прутом легче не делаем»,

– прокомментировали заявления румынского посла в молдавском Telegram-канале.