Румыния как эпицентр напряжённости в Черноморском регионе

«НАТО готовит инфраструктуру для решения военных задач в российской зоне влияния»

«США продолжили наращивать военное присутствие на территории Восточной Европы, разместив в Румынии современные боевые беспилотники MQ-9 Reaper и перебросив туда дополнительные единицы личного состава. Такие действия свидетельствуют только о том, что Вашингтон окончательно принялся за реализацию стратегии НАТО в отношении Черноморского региона»,

– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».

О том, что значит это событие для безопасности всего региона и о какой стратегии идёт речь и говорится в редакционной статье интернет-издания, которое напоминает, что ВВС Соединённых Штатов разместили свои беспилотные летательные аппараты на авиабазе вблизи города Кымпий-Турзий в Румынии. При этом новые подразделения находятся в подчинении командного состава военной базы Авиано (Италия).

Издание отмечает, что командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган рассказал, что боевые беспилотники MQ-9 Reaper и личный состав, прибывший в Кымпий-Турзий, останутся на территории авиабазы на неопределённый срок. А целью передислокации военной техники и личного состава, по словам Харригана, является желание командования Альянса наглядно продемонстрировать и противникам, и союзникам НАТО тот факт, что Североатлантический альянс «сегодня способен оперативно реагировать на любую из потенциально возможных угроз».

«Если перевести заявление господина Харригана на русский язык и назвать вещи своими именами, то НАТО оказывает поддержку государствам-сателлитам, намекая на более активные действия на Восточном стратегическом направлении. В первую очередь речь идёт о Румынии, Молдове, Украине, Польше и странах Прибалтики, которые сегодня выступают в качестве первой линии обороны коллективного Запада»,

– отмечает «Эхо Молдовы».

Издание подчёркивает тот факт, что не так давно пресс-служба Альянса объявила о создании военной базы в Латвии, которая будет предназначена для размещения конвертопланов и личного состава ССО. А параллельно с Румынией и Латвией американские беспилотники появились и на территории Украины, причём в самом центре страны – в Киевской области.

«Всё это позволяет предположить, что НАТО готовит инфраструктуру для решения военных задач в российской зоне влияния»,

– делает вывод издание и цитирует высказывание военного эксперта Алексея Леонкова.

«Американцы обустраивают театр военных действий. И, похоже, Румыния будет играть ключевую роль в планах США и НАТО по Черноморскому региону»,

– уверен эксперт.

По мнению издания, в планах Альянса – создание в Черноморском регионе очередной линии напряжённости, аналогичной той, которая уже создана в Прибалтике. Что касается американского военного контингента, то его размещение на территории Румынии началось ещё во времена Барака Обамы, именно тогда на румынских кораблях стали размещать тяжёлые виды вооружения. Всё это, без сомнения, получит продолжение и при администрации Байдена. Всё это означает только одно – напряжённость в регионе будет расти, а России придётся отвечать на все действия НАТО зеркальными мерами.