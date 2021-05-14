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Румыния готовит в Молдове «триумфальную победу» унионистов

14 мая 2021, 00:50  •  26 • Украина
«Сегодня Молдова более не является субъектом международного права, она – объект»
В Бухаресте будут внимательно следить за предстоящими досрочными парламентскими выборами в соседней Молдове, предупредил глава МИД Румынии Богдан Ауреску. Также он ещё раз подтвердил, что Бухарест полностью поддерживает президента Молдавии Майю Санду и «её программу реформ».
«Искренне надеемся, что эти выборы пройдут прозрачно и честно. Мы будем внимательно следить за проведением этих выборов, и без колебаний будем обращать внимание, если возникнут проблемы. В то же время хочу упомянуть тот факт, что Румыния полностью поддерживает программу реформ президента Майи Санду»,
– заявил министр иностранных дел Румынии, добавив, что его страна всегда будет помогать Молдавии.
По мнению молдавского политолога Валентина Крылова, на парламентских выборах, назначенных на 11 июля, готовится «триумфальная победа» проевропейских сил, что действительно потребует помощи «западных партнёров», особенно Румынии.
«С самого момента обретения Молдовой независимости Румыния неизменно выступала в отношении республики даже не как «старший брат», а как некий бесспорный патрон, покровитель.
Поэтому ничего нет удивительного в том, что Румыния заявлениями и действиями своих послов в республике, не только господина Ионицэ, но и его предшественников, фактически объявляла Молдову неотъемлемой частью «румынского пространства». А значит, можно совершенно открыто и на любом уровне говорить о том, что молдаванам следует делать. Сегодня Молдова более не является субъектом международного права, она – объект»,
– уверен политолог.
Он обращает внимание на факт, оставшийся незамеченным ни политиками, ни общественностью, – ЦИК обнародовала количество избирателей, проживающих в Молдове. По данным ЦИК, сегодня на территории страны проживает 3 283 000 избирателей, что на 403 тысячи больше, чем было в 1990 году. Однако такого просто не может быть, все знают, что население Молдовы сокращается с каждым годом. Сегодня, по мнению социологов и демографов, в стране может быть всего два миллиона избирателей. Такая огромная разница говорит о подготовке серьёзных фальсификаций итогов голосования, хотя «западные партнёры» будут при этом твердить о необходимости проведения «честных и прозрачных» выборов.
Тем временем румынская партия «Альянс за объединение румын» (Alianța pentru Unirea Românilor – AUR) продолжает попытки объединения всех унионистских сил Молдовы. Пока согласилась на объединение с AUR только партия «Союз спасения Бессарабии», однако румынские унионисты не теряют надежды и продолжают кампанию по объединению правых сил Молдовы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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