«Руководствуясь принципом неотвратимости наказания»: в Чечне задержали двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

В Чечне сотрудники Федеральной службы безопасности, СК, МВД и Росгвардии задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в октябре 1999 года в убийстве 15 российских военнослужащих. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. Задержанных — уроженцев Чеченской Республики Асланбека и Саламбека Идаловых — заключили под стражу.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Чечне двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве российских военнослужащих. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, задержаны и доставлены в орган предварительного следствия уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба участвовали в боестолкновении с военнослужащими Минобороны России у станицы Червлённая Шелковского района Чеченской Республики, произошедшем 4 октября 1999 года. В результате действий боевиков погибли 15 военнослужащих, получили ранения ещё 28.

«Задержание проводилось в рамках уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом Российской Федерации по признакам преступления, предусмотренного статьями 209 («Бандитизм»), 279 («Вооружённый мятеж»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК России», — пояснили в ФСБ.

В российской спецслужбе подчеркнули, что продолжаются мероприятия по розыску избежавших уголовной ответственности участников преступлений террористического характера прошлых лет.

Как отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в связи с особой тяжестью совершённых преступлений судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Также следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершённые подозреваемыми в ходе произошедшего нападения, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение», — заявила Петренко.

Она добавила, что расследование уголовного дела продолжается.

В октябре сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом и при силовой поддержке Росгвардии задержали двух уроженцев Ставропольского края — Руслана Майлубаева 1975 года рождения и Загира Якубова 1977 года рождения. Они в составе банды Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Их задержали по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В июне сотрудники ФСБ и СК задержали ещё двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба — уроженцев Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова. В августе — сентябре 1999 года они были участниками бандформирований, совершавших нападения на Дагестан, в результате которых «погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц и был нанесён значительный ущерб экономике республики».

В Следственном комитете РФ тогда напомнили, что за совершение данных преступлений в период с 1999 по 2020 год осудили и приговорили к срокам от трёх до 19 лет лишения свободы более 80 человек. В розыске на тот момент находились ещё 28 боевиков.

Напомним, что весной 1998 года Багаутдин Кебедов создал исламистскую радикальную организацию «Исламская шура Дагестана», а также принял участие в формировании террористической структуры «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» (КНИД)*, которую возглавил террорист Шамиль Басаев.

7 августа 1999 года подразделения сформированной под эгидой КНИД террористической организации «Исламская международная миротворческая бригада» общей численностью от 400 до 1,5 тыс. человек вторглись на территорию Дагестана. Первоначально их целями были населённые пункты Ботлихского района республики.

Спустя несколько дней после этого террористы из «Исламской шуры» начали распространять заявления о создании так называемого «исламского государства Дагестан» и низложении законных органов власти республики. Временными «командующими» вооружёнными отрядами «шура» объявила Басаева, а также арабского террориста Хаттаба.

9 августа боевики захватили одну из господствующих высот Ботлихского района — Ослиное Ухо, что позволило им установить огневой контроль над значительной территорией. Спустя три дня российские войска нанесли по высоте артиллерийский удар, а 13 августа начался её штурм силами бойцов 108-го гвардейского парашютно-десантного полка и других подразделений ВС РФ.

Несколько дней спустя боевики были окончательно вытеснены с высоты силами подразделений 247-го десантно-штурмового полка и 131-й мотострелковой бригады. В сражении за Ослиное Ухо погибли более десяти российских военнослужащих. 23 августа Шамиль Басаев отвёл свои отряды на территорию Чечни.

* «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.