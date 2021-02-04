Руководство офиса Зеленского – Кирилл Тимошенко и Михаил Подоляк, – отправляют Дмитрия Разумкова в расход

О заказанной Зеленским травле Разумкова в узком кругу поведал пиарщик из офиса президента Михаил Подоляк. Спикеру придумали целый воз грязных историй и даже обидные прозвища, которые теперь будут «разгонять» в прессе и в Интернете. Между тем, репутация Разумкова, пожалуй, безупречна – особенно в сравнении с прочими «слугами». Разумков демонстративно отказался поддерживать коррупционное назначение одиозного Витренко в правительство и не поддержал объявление «санкций» оппозиционным телеканалам.

Атаковать Разумкова по заказу Андрея Ермака и Кирилла Тимошенко пытались и раньше, «Наша версия» об этом писала. Но спикер всякий раз сохранял лицо, и дистанцировался от навязываемого ему скандала, понимая, что его попросту вынуждают побить с Зеленским горшки. Между тем, у Разумкова в Раде сформировалась значительная группа поддержки из числа депутатов президентской фракции, порядка 25-30 штыков (некоторые политологи называют и 40). Таким образом, Разумков превращается в самостоятельного политика, которому уже предлагали негласное покровительство Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и даже Виктор Медведчук. Но Разумков на предложения не ведётся и гнёт свою линию – правда, в последнее время она диаметрально расходится с линией руководства страны. И всё чаще при этом совпадает с линией Медведчука и его ОПЗЖ.

То, что «заказали» Разумкова такому, с позволения сказать, «специалисту», как Подоляк, не оставляет сомнений в том, что кампания по его дискредитации с треском провалится. Подоляк как-то дал киевской «Стране» большое интервью, прочитав которое можно много о нём понять – это не слишком компетентный, плоско мыслящий выскочка с крайне ограниченной фантазией, но с самомнением как у Зеленского. Как шутят про Подоляка в его окружении, «типичный рагуль», удачно запрыгнувший в отправляющийся во власть вагон со «слугами народа», набранными по объявлениям. Тем не менее, не следует недооценивать тот факт, что команду топить Разумкова отдал Зеленский, а в последнее время президент Украины перестал церемониться с поводами для устранения своих оппонентов. Разумкова вполне могут «свергнуть» свои же депутаты из монобольшинства – и их в этом поддержат фракции Порошенко и «Голоса», да и, пожалуй, не только они. В качестве замены называют куратора фракции Давида Арахамию (он очень хочет сменить Разумкова, но, говорят, категорически против Зеленский), но есть и другие соискатели (Корниенко, Безуглая и т.д.) В общем, против несговорчивого спикера, которого за глаза уже называют «новым Литвиным», намекая на одного из, пожалуй, наиболее компетентных и уважаемых предшественников Разумкова, «слуги» ополчились всерьёз.