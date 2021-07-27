Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по пл...
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "...
Главная / Украина

Руководство агентства по поиску коррупционных активов (АРМА) подозревают в коррупции

27 июля 2021, 18:55  •  67 • Украина
Вот и раскрылась интрига с внезапной отставкой первого заместителя главы СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого – судачили, что он поймал за руку высокопоставленных взяточников из АРМА, за что и поплатился карьерой. А сегодня СБУ и Генпрокуратура вручили «подозрения» (фактически, обвинения в совершённом, но пока не доказанном преступлении) ВРИО главы АРМА Виталию Сигидину и его заму Владимиру Павленко. То есть, Баранецкий разоблачил американских ставленников (АРМА фактически контролируют США).
Баранецкого отправили в отставку на прошлой неделе, причём в офисе президента до последнего божились, что такого указа Зеленский не подписывал. Тем не менее, сплавил генерала восвояси именно президент Украины, по всей видимости, во исполнение воли посольства США, открыто крышующего АРМА. Но за последние дни между Киевом и Вашингтоном отношения резко обострились из-за отказа Зеленского выполнить условия размена главы МВД Арсена Авакова на главу ОП Андрея Ермака. Авакова, таким образом, американцы уговорили уйти, а Зеленский, в свою очередь, не смог убедить Ермака подать в отставку во исполнение воли «вашингтонского обкома». Президент Байден, разочарованный таким поворотом, отказался участвовать в «крымской платформе» Зеленского, снарядив вместо себя в Киев «начальника транспортного цеха» - министра транспорта, открытого гомосексуалиста. Как бы в насмешку над Зеленским. Зеленский же, в свою очередь, вместо того, чтобы привычно утереться, решил уколоть в ответ Вашингтон – дожав начатое отставленным Баранецким дело о коррупции в АРМА.
Впрочем, руководство СБУ тоже изрядно проредили – вероятно, спровадив оттуда соглядатаев Авакова. Постов лишились первый зам и начальник главка по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василий Малюк (именно его называли «смотрящим» Авакова) и контрразведчик Алексей Корнейчук. Между тем, в АРМА – настоящая паника. Ведомство, призванное выявлять коррупционеров во власти, оказалось замазано по уши во взяточничестве и крышевании бизнеса. Примечательно, что «подозрения» Сигидину и Павленко вручали… ночью, подняв их с постели! Чем на это ответят американцы, которым, по сути, отдавили ноги, – с подачи Зеленского, – пока сказать сложно, но то, что они отомстят, нет никаких сомнений (припоминается забытая история с неудавшейся попыткой устранить руководство НАБУ, также подконтрольного американцам).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






67
Источник
Похожие новости
26 июля 2021, 01:40
В Харькове продавец отказалась обслуживать на украинском активистку, послав её «в Бандерштадт»
27 июля 2021, 06:05
Русский язык хотят вернуть на украинское ТВ. Мова отпугивает
27 июля 2021, 07:55
В Киеве отказывают в работе зацикленным на «мове» соискателям
27 июля 2021, 07:55
Украина мечтает восстановить флагман ВМС — фрегат «Гетман Сагайдачный»
25 июля 2021, 13:45
«Эхо Молдовы»: Перспективы колониальной зависимости
27 июля 2021, 07:55
Борьба с русским продолжается: на Украине регулятор обвинил телеканалы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2021, 16:30
"Послушай, американец": Кива сказал всю правду о США
26 июля 2021, 09:55
Против воли США взбунтовался верный вассал
26 июля 2021, 01:40
В Харькове продавец отказалась обслуживать на украинском активистку, послав её «в Бандерштадт»
26 июля 2021, 02:35
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от своих же
23 июля 2021, 10:25
Руку по локоть откусят: Джентльменское соглашение России и Китая под угрозой срыва
21 июля 2021, 10:45
Русский "Панцирь" прикрыл сирийцев от израильских ракет
25 июля 2021, 11:55
У Зеленского открылись глаза на подлость Запада: "Скажите, когда?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.