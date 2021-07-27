Руководство агентства по поиску коррупционных активов (АРМА) подозревают в коррупции

Вот и раскрылась интрига с внезапной отставкой первого заместителя главы СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого – судачили, что он поймал за руку высокопоставленных взяточников из АРМА, за что и поплатился карьерой. А сегодня СБУ и Генпрокуратура вручили «подозрения» (фактически, обвинения в совершённом, но пока не доказанном преступлении) ВРИО главы АРМА Виталию Сигидину и его заму Владимиру Павленко. То есть, Баранецкий разоблачил американских ставленников (АРМА фактически контролируют США).

Баранецкого отправили в отставку на прошлой неделе, причём в офисе президента до последнего божились, что такого указа Зеленский не подписывал. Тем не менее, сплавил генерала восвояси именно президент Украины, по всей видимости, во исполнение воли посольства США, открыто крышующего АРМА. Но за последние дни между Киевом и Вашингтоном отношения резко обострились из-за отказа Зеленского выполнить условия размена главы МВД Арсена Авакова на главу ОП Андрея Ермака. Авакова, таким образом, американцы уговорили уйти, а Зеленский, в свою очередь, не смог убедить Ермака подать в отставку во исполнение воли «вашингтонского обкома». Президент Байден, разочарованный таким поворотом, отказался участвовать в «крымской платформе» Зеленского, снарядив вместо себя в Киев «начальника транспортного цеха» - министра транспорта, открытого гомосексуалиста. Как бы в насмешку над Зеленским. Зеленский же, в свою очередь, вместо того, чтобы привычно утереться, решил уколоть в ответ Вашингтон – дожав начатое отставленным Баранецким дело о коррупции в АРМА.

Впрочем, руководство СБУ тоже изрядно проредили – вероятно, спровадив оттуда соглядатаев Авакова. Постов лишились первый зам и начальник главка по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василий Малюк (именно его называли «смотрящим» Авакова) и контрразведчик Алексей Корнейчук. Между тем, в АРМА – настоящая паника. Ведомство, призванное выявлять коррупционеров во власти, оказалось замазано по уши во взяточничестве и крышевании бизнеса. Примечательно, что «подозрения» Сигидину и Павленко вручали… ночью, подняв их с постели! Чем на это ответят американцы, которым, по сути, отдавили ноги, – с подачи Зеленского, – пока сказать сложно, но то, что они отомстят, нет никаких сомнений (припоминается забытая история с неудавшейся попыткой устранить руководство НАБУ, также подконтрольного американцам).