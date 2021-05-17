|
Руководителем Росмолодежи назначена Ксения Разуваева
17 мая 2021, 16:50 • 76 • Политика
Ее предшественник Александр Бугаев направлен в Минпросвещения
Ксения Разуваева назначена руководителей Росмолодежт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 17 мая.
"Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи",
– говорится в документе.
Разуваева сменит на посту Александра Бугаева. Мишустин освободил его от этой должности в связи с назначением на пост первого заместителя министра просвещения РФ.
Ранее Разуваева была начальником департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. До этого, по информации на сайте правительства РФ, возглавляла Роспатриотцентр, а будучи замдиректора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур" занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 мая 2021, 09:25
|
12 мая 2021, 13:05
|
11 мая 2021, 10:30
|
12 мая 2021, 20:25
|
15 мая 2021, 01:35
|
14 мая 2021, 00:50
|
13 мая 2021, 00:05