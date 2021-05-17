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Руководителем Росмолодежи назначена Ксения Разуваева

17 мая 2021, 16:50  •  76 • Политика
Ксения Разуваева. Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Ее предшественник Александр Бугаев направлен в Минпросвещения
Ксения Разуваева назначена руководителей Росмолодежт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 17 мая.
"Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи",
– говорится в документе.
Разуваева сменит на посту Александра Бугаева. Мишустин освободил его от этой должности в связи с назначением на пост первого заместителя министра просвещения РФ.
Ранее Разуваева была начальником департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. До этого, по информации на сайте правительства РФ, возглавляла Роспатриотцентр, а будучи замдиректора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур" занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей.

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