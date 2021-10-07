Руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме станет Владимир Васильев. Соответствующее решение было принято в четверг, 7 октября, на организационном заседании фракции.

По решению фракции у Васильева будет два первых заместителя: Вячеслав Макаров, который будет отвечать за организационную работу, а также Дмитрий Вяткин — за законотворческую деятельность.

Заместителями руководителя фракции также избраны Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич.

1 октября президент РФ Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы VIII созыва на 12 октября. Ранее он назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми. Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах, отметив, что увеличение числа фракций в нижней палате парламента говорит о развитии в России демократии.

5 октября секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак заявил, что фракция «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновилась на 50% в сравнении с предыдущим созывом.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя. Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. В выборах, по данным ЦИК, приняли участие 56 484 685 избирателей.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).