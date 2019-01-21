Руководитель ГРУ и его заместитель попали под санкции ЕС из-за Скрипалей

Cовет EC одобрил санкции за химоружие, в списке фигурируют руководитель ГРУ и его заместитель.

В отношении главы Главного разведывательного управления Генштаба России и его заместителя введены санкции из-за отравления в Солсбери. Такое решение озвучил Совет ЕС.

Согласно данному решению, в отношении двух представителей ГРУ вводятся санкции в рамках нового режима по химическому оружию.

Отмечается, что в список всего попали 9 физических лиц и одна организация, передает РИА Новости.

Ограничения сводятся к запрету на въезд в ЕС и заморозке активов. Гражданам стран Евросоюза и зарегистрированным там организациям запрещено вести дела с этими лицами.