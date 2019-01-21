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Руководитель ГРУ и его заместитель попали под санкции ЕС из-за Скрипалей
21 января 2019, 16:24 • 79 • В мире
Cовет EC одобрил санкции за химоружие, в списке фигурируют руководитель ГРУ и его заместитель.
В отношении главы Главного разведывательного управления Генштаба России и его заместителя введены санкции из-за отравления в Солсбери. Такое решение озвучил Совет ЕС.
Согласно данному решению, в отношении двух представителей ГРУ вводятся санкции в рамках нового режима по химическому оружию.
Отмечается, что в список всего попали 9 физических лиц и одна организация, передает РИА Новости.
Ограничения сводятся к запрету на въезд в ЕС и заморозке активов. Гражданам стран Евросоюза и зарегистрированным там организациям запрещено вести дела с этими лицами.
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