Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неонацисты создают в Германии зоны страха
В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе
Избирательная информация: в WikiLeaks опубликовали письмо сотрудника ОЗХО об иск...
Как устроен секретный поезд Путина и Медведева
Главная / Политика

Руководить Тулуном будет заместитель попавшего в ДТП мэра

25 ноября 2019, 08:09  •  79 • Политика
Первый заместитель мэра иркутского Тулуна Елена Абрамова будет исполнять обязанности главы города.
«Как минимум первую неделю я будут исполнять обязанности. Дальше посмотрим», — сказала вице-мэр ТАСС в понедельник, 25 ноября.
Мэр Тулуна Юрий Карих 23 ноября попал в ДТП. Его супруга погибла. Состояние Кариха не является тяжелым, у него диагностировали ушиб грудной клетки.
ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области. Машина Кариха, за рулем которой находился он сам, врезалась в грузовик на обочине.
Следственный комитет (СК) начал проверку после аварии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
24 ноября 2019, 19:09
"Де Крим???? Как где, дома Крым - в России": Британский The Economist "выбил почву" из-под ног украинских дипломатов
24 ноября 2019, 19:09
Зеленский ещё хуже "крутого воЕна" Порошенко: Шеврон с черепом стал поводом для анекдотов
24 ноября 2019, 15:54
"Отравительная восьмёрка": Дело о ГРУ в Болгарии оказалось ещё более нелогичным, чем вброс со Скрипалями
25 ноября 2019, 08:09
"В дупелину пьяный Веник": Соловьёв без купюр отчитал главреда "Эха Москвы" за совет для "ВВ"
25 ноября 2019, 08:09
"Ядерный взрыв в Южно-Китайском море" организовали, "не привлекая внимания санитаров"
25 ноября 2019, 08:09
Ту-16 гнал к земле с термоядерной бомбой, а у "командирского состава всё холодело внутри"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
22 ноября 2019, 08:39
"Опустили ниже плинтуса": Доктор Рошаль попросил защиты у Путина
23 ноября 2019, 00:54
Примаков пытался уволить Путина дважды. История от человека "из кабинета напротив туалета"
21 ноября 2019, 22:54
"Индийское кино отдыхает": Побитый украинцем американец Грэг оказался не тем, за кого себя выдаёт
21 ноября 2019, 00:09
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
22 ноября 2019, 21:39
За украденными унитазами военные скрывают от украинцев неудобную правду о сделке с французами
22 ноября 2019, 18:24
"Россия надавала трусами по лицу украинскому народу"? Ведущая не сдержала смех в ответ на выпад экс-мэра
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.