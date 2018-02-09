«Руководил ОПГ»: суд приговорил экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима

Южно-Сахалинский городской суд признал бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в девяти эпизодах получения взятки и легализации денег, добытых преступным путём. Суд полностью удовлетворил требования гособвинения и приговорил экс-чиновника к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей. Бывший заместитель Хорошавина Сергей Карепкин и экс-советник губернатора Андрей Икрамов также получили реальные сроки и денежные взыскания, тогда как бывший глава областного Минсельхоза Николай Борисов отделался штрафом. По словам судьи Елены Поликиной, все фигуранты действовали в составе организованной преступной группы, созданной для получения взяток от представителей бизнеса.

Южно-Сахалинский городской суд признал бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в коррупционных преступлениях. Он приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к 500 млн рублей штрафа.

«Рассмотрев дело, суд постановил признать Хорошавина виновным в совершении преступлений по статьям «Получение взятки» и «Легализация денежных средств, добытых преступным путём» и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 млн рублей Александру Хорошавину», — цитирует ТАСС судью Елену Поликину.

Экс-губернатор также лишён госнаград и права занимать государственные должности в течение пяти лет после окончания срока основного наказания.

При этом в срок заключения Хорошавину будет зачтено время, которое он провёл под арестом с 4 марта 2015 года.

Бывший глава Сахалинской области и его подельники обвинялись в восьми случаях взяточничества (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ) и одном эпизоде легализации денег в составе преступной группы (статья 174.1 УК РФ).

По уголовному делу также проходили экс-советник губернатора Андрей Икрамов, бывший заместитель председателя правительства региона Сергей Карепкин и экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов.

Суд приговорил Икрамова к 9,5 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 176 млн рублей. Карепкин получил 8 лет заключения и штраф 4 млн рублей. Борисов признан виновным только в одном коррупционном эпизоде и приговорён к штрафу 4,5 млн рублей без реального срока лишения свободы. С учётом нахождения под домашним арестом эта сумма сокращена до 2,5 млн рублей.

В ходе оглашения приговора судья Елена Поликина подчеркнула, что все фигуранты действовали в составе устойчивой организованной преступной группы, созданной для получения взяток от представителей бизнеса.

По её словам, преступники действовали в условиях конспирации, где у каждого была своя роль, передаёт Интерфакс. Экс-губернатор области находился в тени, но именно он, по мнению судьи, руководил деятельностью группы, выполнявшей его поручения. Каждый коррупционный эпизод классифицирован как взятка в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей).

У осуждённых есть 10 дней на обжалование приговора. При этом сторона обвинения назвала ожидаемым приговор экс-губернатору.

После судебного заседания адвокат Хорошавина Ольга Артюхова покинула здание суда, не прокомментировав приговор и дальнейшие действия защиты. В свою очередь, адвокаты Карепкина (Игорь Янчук) и Икрамова (Юрий Сюзюмов) заявили о намерении обжаловать решение суда. Защита Борисова (Ольга Дружинина) назвала приговор справедливым и отметила, что обжаловать вердикт она и её клиент не намерены.

Судья Елена Поликина во время оглашения приговора Александру Хорошавину

РИА Новости

© Кирилл Ясько

Оглашение приговора экс-губернатору Сахалинской области и троим его бывшим подчинённым началось ещё во вторник, 6 февраля. Судья Елена Поликина озвучивала доказательства гособвинения и защиты, однако этот процесс трижды переносился из-за большого числа эпизодов.

По версии следствия, в 2009—2015 гг. Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов получили от предпринимателей взяток на общую сумму около 522 млн рублей.

В ходе слушаний в конце ноября 2017 года представитель гособвинения Денис Штундер попросил суд назначить Хорошавину в виде меры пресечения 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

Для бывшего помощника губернатора Икрамова обвинение требовало 9,5 лет колонии строгого режима и штраф 300 млн рублей, для экс-зампреда правительства Карепкина — 8 лет колонии строгого режима и штраф в трёхкратном размере от полученной взятки, а для бывшего главы регионального Минсельхоза Борисова — 7 лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки.

Прения сторон закончились 20 декабря, и судья удалилась для составления приговора.

В своём последнем слове Хорошавин отверг все обвинения, выдвинутые в его адрес: «Не было взяток и легализации. Я подтверждаю это в последнем слове. Я не совершал преступления, которые мне вменяют. Если это повлияет на отягчение наказания, пусть будет так».

Отвергли обвинения в свой адрес и Карепкин с Икрамовым, назвавшие процесс «большим обманом и фальсификацией реальных событий».

В свою очередь, Борисов заявил, что не вымогал деньги, а выступал посредником. Он также раскаялся в совершённом преступлении и попросил суд оставить его на свободе.

Изначально оглашение приговора должно было начаться ещё 22 января, однако Елена Поликина приняла решение сдвинуть намеченные сроки на две недели из-за значительного объёма информации, полученной в ходе следствия.

58-летний Александр Хорошавин занимал кресло губернатора Сахалинской области с 2007 по 2015 годы. На этом посту он сменил Ивана Малахова, снятого с должности в августе 2007-го за неудовлетворительную организацию работ по ликвидации землетрясения в регионе.

4 марта 2015 года Хорошавина и нескольких членов его команды задержали на рабочем месте по обвинению в коррупции и отправили в Москву для дальнейших следственных действий. Во время обыска по месту жительства губернатора был обнаружен и изъят 1 млрд рублей наличными, а также множество ювелирных изделий.

Через три недели находившийся в СИЗО Хорошавин был официально отправлен в отставку «в связи с утратой доверия президента РФ». Через два года, в начале марта 2017-го, Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение уголовного дела против экс-губернатора региона и троих членов его команды.

В ходе следствия все фигуранты дела, кроме Николая Борисова, находились в СИЗО, а бывший глава регионального Минсельхоза — под домашним арестом.

Хорошавин и бывшие члены его команды не единственные экс-чиновники, осуждённые за коррупцию. Так, неделю назад, 1 февраля, Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 48 млн рублей. Накануне, 8 февраля, стало известно, что защита осуждённого обжаловала вынесенный приговор.