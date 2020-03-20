Рукотворный апокалипсис: 25 лет со дня газовой атаки секты «Аум Синрикё» в метро Токио

20 марта 1995 года адепты секты «Аум Синрикё»* распылили отравляющий газ зарин в токийском метро. В результате атаки погибли 13 человек, более 5000 получили отравления различной степени тяжести. В 2016 году ФСБ внесла «Аум Синрикё» в список запрещённых в России террористических организаций. Однако секта продолжает вести подпольную деятельность в РФ. По оценкам Генпрокуратуры на 2016 год, число её последователей достигало 30 тыс. человек.

25 лет назад в Японии произошёл один из самых резонансных терактов. 20 марта 1995 года в утренний час пик адепты секты «Аум Синрикё» распылили нервно-паралитический газ зарин в пяти поездах трёх линий метрополитена Токио.

Сектанты использовали 11 герметичных пакетов с зарином. Перед прибытием поезда на станцию они ставили их на пол и протыкали заточенными наконечниками зонтов, после чего выбегали из поезда. На выходе со станций их ждали сообщники на автомобилях.

Атака в столичной подземке стала самым крупным терактом в истории Японии, в результате которого погибли 12 человек, а ещё один скончался через год. Серьёзно пострадали 50 человек, почти у 1 тыс. возникли временные проблемы со зрением.

Медицинская помощь потребовалась в общей сложности 5,5 тыс. граждан, получивших отравления различной степени тяжести, результатом которых стали нарушения функций опорно-двигательного аппарата, речи, зрения.

В исполнении теракта участвовали десять членов секты «Аум Синрикё», а приказ отдал лидер организации Сёко Асахара.

«Дух истины»

Сёко Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото) основал «Аум Синрикё» в 1980-е, а в 1989 году секта получила официальный статус религиозной организации. Учение Асахары было основано на заимствованиях из индуизма, буддизма и других восточных философий и религий, а также практик тантрической йоги.

Лидер секты Сёко Асахара

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Асахара предрекал скорый конец света, когда погибнут все, кто не верит в его учение и божественную сущность (он называл себя в том числе «духом истины»). Вступающий в секту адепт должен был передать организации своё имущество и переехать в общину, где была установлена жёсткая иерархия и дисциплина.

При посвящении адептов в тайны культа руководители секты использовали психотропные вещества и гипноз.

Несмотря на свой тоталитарный и закрытый характер, секта пользовалась популярностью. К 1995 году численность её участников в одной только Японии составляла около 10 тыс. человек. При этом секта открывала свои отделения по всему миру, и общее число её приверженцев, по разным оценкам, могло составлять 30—50 тыс. человек.

В Японии организация росла за счёт имущества вступавших в неё членов: корпорация «Акционерное общество АУМ» владела ресторанами, турагентствами, центрами йоги и даже компанией по производству компьютерных игр. Все бизнес-подразделения «АУМ» также распространяли учение Асахары. На тот момент, когда организацию объявили запрещённой, стоимость её имущества в Японии оценивалась в 2,37 млрд иен (около $24 млн).

При этом теракт в метро Токио был не первой силовой акцией, которую провели члены секты по указанию Асахары. Так, в 1989 году боевики организации убили юриста, готовившего иск против «АУМ», при этом погибли его жена и ребёнок.

В 1994 году сектанты провели испытание зарина — в результате теракта в городе Мацумото погибли семь человек.

После теракта в метро в 1995 году полиция обнаружила подпольный химический цех, в котором сектанты изготавливали нервно-паралитические газы и даже вели разработку бактериологического оружия.

Полиция арестовала всё руководство секты, включая Асахару. Процесс над ними длился больше десяти лет. В итоге 12 членов секты и её лидер были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор в отношении Сёко Асахары был приведён в исполнение 6 июля 2018 года.

Теракт в токийском метро, 1995 год

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«Аум Синрикё» в России

В начале 1990-х годов секта пользовалась широкой популярностью и в России. «Аум Синрикё» покупала эфирное время на российском радио и телевидении и активно распространяла своё учение. В 1992 году Асахара побывал в Москве и встретился с рядом политических и религиозных деятелей, а также выступил в ведущих вузах перед студентами.

В СК «Олимпийский» проходили массовые медитации, в ходе которых в секту привлекались новые члены. В результате количество последователей учения в России превысило численность секты даже в Японии и доходило, по разным оценкам, до 35 тыс. человек.

Секте удалось укрепиться в РФ благодаря неопределённости, которая возникла в стране из-за распада Советского Союза, считает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

«Начало 1990-х — время всеобщего замешательства: после распада СССР люди не понимали, что происходит, и были совершенно не готовы к новым реалиям. В тот период всё, что запрещалось ранее, стало казаться единственно верным», — говорит Дворкин.

В 1995 году, после токийских терактов, деятельность секты в России была запрещена, а её имущество арестовано. Несмотря на то что Минюст РФ предъявил руководителям российского отделения «Аум Синрикё» обвинения по разным статьям, им удалось избежать суда, так как после полутора лет следствия дело было прекращено.

Сёко Асахара после ареста японской полицией

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При этом сторонники секты в России продолжали следовать её учению. Так, в 2000 году ФСБ во Владивостоке задержала нескольких боевиков «Аум Синрикё», которые планировали организовать теракты на территории Японии, чтобы освободить Асахару.

Ещё одна волна арестов и обысков у предполагаемых членов секты прошла весной 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге.

20 сентября 2016 года Верховный суд РФ признал «Аум Синрикё» террористической организацией. Тем не менее секта продолжает нелегально существовать, число её адептов в России, по данным Генпрокуратуры на 2016 год, достигало 30 тыс. человек.

«Ядро сектантского руководства и наиболее преданных адептов осталось в стране и продолжило заниматься вербовочной деятельностью, которую «Аум Синрикё» сегодня ведёт в глубоком подполье... В интернете, как правило, они вербуют через объявления занятий по йоге или восточной философии. Если человек заинтересовался, начинают с ним общаться, проводят семь степеней проверки, прежде чем допускают на очный семинар, где после двухдневного голодания и интенсивных упражнений открывают, что они — «Аум Синрикё», — рассказал Дворкин.

* Международное религиозное объединение «АУМ Синрикё» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 20.09.2016.