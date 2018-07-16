Рукотворные барьеры

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Дональд Трамп заявил, что отношения США и России никогда не были хуже из-за "многолетней глупости" с американской стороны. Еще одной причиной ухудшения отношений он назвал "охоту на ведьм".

© Виталий Подвицкий