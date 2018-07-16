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Рукотворные барьеры
16 июля 2018, 15:24 • 101 • Карикатуры
Дональд Трамп заявил, что отношения США и России никогда не были хуже из-за "многолетней глупости" с американской стороны. Еще одной причиной ухудшения отношений он назвал "охоту на ведьм".
© Виталий Подвицкий
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