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Рукотворные барьеры

16 июля 2018, 15:24  •  101 • Карикатуры

Дональд Трамп заявил, что отношения США и России никогда не были хуже из-за "многолетней глупости" с американской стороны. Еще одной причиной ухудшения отношений он назвал "охоту на ведьм".

© Виталий Подвицкий

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