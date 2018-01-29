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Рукописи не горят
29 января 2018, 19:54 • 182 • Карикатуры
Украинский писатель Юрий Винничук обвинил Булгакова и Пушкина в плагиате. Роман "Мастер и Маргарита" он назвал "вторичным", а стихи Пушкина – "перепевом" французской поэзии.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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