Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Поставляют явно не для складирования»: сможет ли Вашингтон гарантировать неприм...
Теперь и Израиль сверяет с Россией свою политику на Ближнем Востоке
«Обман — это не про биткоин, а про доллар»: эксперт по криптовалютам Джон Макафи...
Американский журналист назвал Россию "грязным домом" и поплатился за э...
Главная / Карикатуры

Рукописи не горят

29 января 2018, 19:54  •  182 • Карикатуры

Украинский писатель Юрий Винничук обвинил Булгакова и Пушкина в плагиате. Роман "Мастер и Маргарита" он назвал "вторичным", а стихи Пушкина – "перепевом" французской поэзии.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

182
Источник
Похожие новости
25 января 2018, 19:39
Марина на миллион: Порошенко нашел жене работу
29 января 2018, 16:39
Особоохраняемый объект
26 января 2018, 20:24
Замкнутый круг

25 января 2018, 18:24
За сланцы
24 января 2018, 16:24
Приехали...
24 января 2018, 22:54
По запрету всему свету
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 января 2018, 13:54
Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг
26 января 2018, 08:39
Опыт боёв в Сирии: как русские научили сирийских танкистов воевать
25 января 2018, 13:09
МОК решил отстранить всех спортсменов России из-за Игр в Сочи
25 января 2018, 19:39
Порошенко "наябедничал" на российские СМИ после унижения в Давосе
25 января 2018, 16:24
На Украине началась новая война: ВСУ разбираются с "Правым сектором"
29 января 2018, 01:39
Тема закрыта: Украинский боксер поставил на место журналистов после вопроса о Крыме
24 января 2018, 04:39
Греф и Кудрин грозят превратить Россию в территорию социального ада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.