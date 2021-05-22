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Рукопись Эйнштейна с E=mc2 подорожала втрое. Покупателя это не остановило
22 мая 2021, 05:00 • 64 • В мире
Стартовая цена рукописного письма Альберта Эйнштейна стала в три раза больше. Покупателя это не остановило. Уникальный документ продан с молотка.
Торги проводил аукцион RR Auction в Бостоне. Письмо было выставлено за 400 тысяч долларов. Желающие его купить стали поднимать цену. В результате рукопись Эйнштейна ушла более чем за 1,2 миллиона долларов. Имя счастливчика осталось неизвестным.
В мире существует только четыре начертания рукой знаменитого физика-теоретика формулы E=mc2, отражающей эквивалентность массы и энергии. Во всяком случае о других подлинных документах неизвестно. Проданное на аукционе письмо – один из таких документов. Ранее он не был представлен широкой публике. Об этом аукционный дом информировал, ссылаясь на сотрудников архивов Калифорнийского технологического института, а также Еврейского университета в Иерусалиме.
"На Ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции", - такой была первая строчка данного письма.
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