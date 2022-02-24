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«Руки вверх!»: о позорном эпизоде с окриком немецкого лейтенанта в Раде

24 февраля 2022, 07:25  •  78 • Украина

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев напомнил об одном примечательном историческом эпизоде.

«Немного истории.

В 1918 году Киев был оккупирован немцами. А при этом там заседала Рада. Это же с москалями никакой дружбы, а под немцами працювати (работать, — прим РВ) нормально. Немцам в какой-то момент эта вот Рада показалась довольно глупым излишеством.

И вот 28 апреля 1918 года, когда лидеры Центральной Рады обсуждали действия немецких союзников, в зал заседания зашел немецкий лейтенант и несколько солдат. Офицер скомандовал, как говорили очевидцы, по-русски: „именем немецкого правительства приказываю вам всем поднять руки вверх“.

Все молча, без споров и пререканий встали с поднятыми руками. Лейтенант арестовал и увел с собой двух министров, список у него был больше. Но остальные в зале отсутствовали.

Всех участников заседания Рады обыскали, потом немцы ушли, ушли и все украинские как бы политики. Потом один из свидетелей этого позора писал в воспоминаниях:

„…стыдно было за свой народ при виде того как его ‚вожди‘, все эти самоуверенные юноши и полуграмотные ‚диячи‘, с поднятыми руками стояли перед немецким лейтенантом, со страхом ожидая, что будет дальше… Как провинившиеся дети перед строгим учителем.

Еще стыднее было на следующий день, когда они единогласно принимали земельный закон с отказом от социализации земли, в спасительности которой они уверяли весь народ.

Когда же они лгали? Раньше или сегодня? Где их идейность, их принципиальность? Все улетучилось от окрика лейтенанта… 28 апреля я убедился в их: трусости, 29 апреля — в их беспринципности“.

А да, Раду немцы не прикрыли. Оказалось достаточно лейтенанта со взводом бойцов, чтобы, как вот описал очевидец, буквально на следующий день, Рада принялась принимать какие надо немцам законы и решения.

Выводов не будет. Исторических параллелей тоже. Зачем? И так все очевидно».

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