Руки в лучшем случае пожмут: Встреча Путина и Трампа пока переоценена

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Осаке становится всё более реальной. Об этом сообщили представители Белого дома.

При этом американская сторона предупредила, что не стоит рассчитывать на полноформатный диалог на высшем уровне. Речь идёт об обычном мероприятии в рамках саммита.

"Это обычное мероприятие, которое происходит в таких случаях, это не официальный саммит", - пояснили чиновники.

Как добавили в Вашингтоне, стороны планируют обсудить обстановку в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине. Также будет поднят вопрос о ядерном разоружении. Впрочем, вышеперечисленный список тем не является окончательным.

Осторожный оптимизм проявили и в Кремле.

"Подготовка ведётся, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июня.

Прорыв маловероятен

Отметим, что крайне маловероятно рассчитывать на какой-либо прорыв в отношениях по итогам саммита G20. Это ясно показала трёхсторонняя встреча в Иерусалиме, в которой приняли участие секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава Совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шаббат и помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Мероприятие было посвящено обстановке на Ближнем Востоке, и участники позитивно оценивали результаты диалога. Однако у сторон слишком разные взгляды на Иран, который сейчас находится в центре всеобщего внимания. Если Москва выступает за мирные переговоры с Тегераном, то Вашингтон исповедует тактику жёсткого прессинга.

"После нашумевшего инцидента с беспилотником США объявили о введении персональных санкций против верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных иранских военных. Создаётся впечатление, что в Вашингтоне сжигают мосты - вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном", - заявили российские дипломаты.

Жёстко настроен и президент США Дональд Трамп.

"Власти Ирана не понимают такие слова, как "прекрасно" и "сострадание"... Они понимают только силу", - написал политик в соцсетях.

При этом ранее Джон Болтон отметил, что во время израильских переговоров участники должны были заложить основы встречи в Осаке.

Непосредственно глава России Владимир Путин отметил, что потенциал для российско-американского сотрудничества сохраняется, а главным вопросом являются переговоры по Договору СНВ-3.

Переговоры ради переговоров

Как заявил в мае Царьграду главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, главной проблемой США является то, что окружение Дональда Трампа саботирует любые попытки президента по налаживанию разговора с Кремлём. Вину за это эксперт возлагает на Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео. Из-за этого стороны не могут сесть за стол переговоров, чтобы спокойно и предметно обсудить все волнующие темы, как это было на саммите в Хельсинки в 2018 году.

"У меня создаётся впечатление, что пока американская сторона весьма своеобразно истолковала решение президента об улучшении отношений, поставив в центре внимания переговоры ради переговоров. Примерно такой же процесс, который сейчас идёт в отношениях США и с Китаем, в известной степени, в отношениях США с Северной Кореей. Эти бесконечные переговоры и разговоры, которые не дают больших подвижек и конкретных решений, они создают ощущение, что стороны что-то делают и, по крайней мере, американская сторона что-то делает, прилагает усилия, ведёт переговоры. Я думаю, что эта вещь скорее важна с точки зрения американской внутриполитической кампании, которая идёт фактически. То есть президентская гонка, президентская кампания. И вот она призвана создать впечатление, что администрация что-то на этом направлении делает, что она пытается искренне улучшить эти отношения. Вот чем является эта череда переговоров ради переговоров", - заявил он.

Васильев также указал на асимметрию в приоритетах. Москву волнуют вопросы стратегической стабильности, а также договоры о разоружении. А Вашингтон зациклен на Ближнем Востоке: Иран, Сирия, Афганистан и так далее.

"В какой степени сегодня американцы могут предложить какие-то размены или сделки, этот вопрос остаётся открытым. Потому что пока, судя по всему, таких приемлемых сделок не предложено. Либо американцы рассчитывают на то, чтобы получить какие-то односторонние преимущества безо всяких сделок, опираясь просто на силовое давление", - пояснил эксперт.

Учитывая свежие заявления Белого дома о том, что на саммите в Осаке не стоит ждать полноформатных переговоров между Путиным и Трампом, крайне сомнительно рассчитывать на что-то, кроме рукопожатий. Внутренняя политика Америки негативно влияет на международный диалог, а решение Трампа вступить в предвыборную гонку-2020 только усугубит положение из-за надоевших всем обвинений в "российском вмешательстве в электоральные процессы в США".