Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Даже суток не прошло: Перемирие в Идлибе уже на грани срыва
Американская ложь и американская правда
"Достаточно": Клишас высказался о запрете на зарубежную недвижимость д...
"Зомби с отсутствием мозга": Соцсети о коронавирусе в украинской Раде
Главная / Аналитика

Руки прочь: альтернативные способы приветствия в условиях коронавируса

07 марта 2020, 15:35  •  66 • Аналитика
© Fotolia / Syda Productions
О чем вы думаете, в первую очередь, когда хотите поприветствовать собеседника? Правильно, о рукопожатии. В мужской среде это обязательный ритуал, хотя сегодня им пользуются все, независимо от пола. Впрочем, мы сейчас говорим не о нормах этикета или гендерном равноправии, а о безопасности. Рукопожатие в условиях сезонного разгула ОРВИ, да еще и коронавируса – не лучшая идея. Но приветствовать коллегу или приятеля все же надо. Так как?
Нормы этикета формируются годами, если не десятилетиями, так что четкого ответа нет, но никто не запрещает вам импровизировать. Некоторые этим уже занимаются. Так, губернатор американского штата Небраска Пит Рикеттс вместо рукопожатия предложил приветствовать друг друга локтями. Предложил и продемонстрировал, когда посещал кампус местного университета. Со всеми присутствующими поздоровался локтями.
Другой вариант – здороваться ногами. При встрече с человеком протягивать ему или ей не руку, а ногу, и соприкоснуться внутренней стороной стопы. Чем не способ? Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и глава Минэнерго России Александр Новак успешно опробовали такой способ приветствия на встрече в Вене.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
07 марта 2020, 06:35
Американская ложь и американская правда
07 марта 2020, 03:35
Эстония – давно не мирная страна. И этому есть доказательства
07 марта 2020, 11:35
"Придурок" на крутой тачке: что делают с людьми дорогие авто
06 марта 2020, 17:35
Ученье – свет. Но не для Украины
07 марта 2020, 11:35
"Тони, ты маленький лжец!" Хабиб и Фергюсон встретились в Лас-Вегасе
07 марта 2020, 11:35
"Азия неостановима": сверхбогатые из Индии обгоняют остальных
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё рав...
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию пр...
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
07 марта 2020, 04:35
Путин - откровенно: о свадьбе, новой должности и высшем счастье
07 марта 2020, 08:35
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2020, 10:35
Эрдоган: Путину нечего предложить кроме извинений и компенсации
03 марта 2020, 09:35
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время матча
01 марта 2020, 07:39
Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России вызвали смятение
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.