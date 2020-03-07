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Руки прочь: альтернативные способы приветствия в условиях коронавируса
07 марта 2020, 15:35 • 66 • Аналитика
О чем вы думаете, в первую очередь, когда хотите поприветствовать собеседника? Правильно, о рукопожатии. В мужской среде это обязательный ритуал, хотя сегодня им пользуются все, независимо от пола. Впрочем, мы сейчас говорим не о нормах этикета или гендерном равноправии, а о безопасности. Рукопожатие в условиях сезонного разгула ОРВИ, да еще и коронавируса – не лучшая идея. Но приветствовать коллегу или приятеля все же надо. Так как?
Нормы этикета формируются годами, если не десятилетиями, так что четкого ответа нет, но никто не запрещает вам импровизировать. Некоторые этим уже занимаются. Так, губернатор американского штата Небраска Пит Рикеттс вместо рукопожатия предложил приветствовать друг друга локтями. Предложил и продемонстрировал, когда посещал кампус местного университета. Со всеми присутствующими поздоровался локтями.
Другой вариант – здороваться ногами. При встрече с человеком протягивать ему или ей не руку, а ногу, и соприкоснуться внутренней стороной стопы. Чем не способ? Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и глава Минэнерго России Александр Новак успешно опробовали такой способ приветствия на встрече в Вене.
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