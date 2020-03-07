Руки прочь: альтернативные способы приветствия в условиях коронавируса

О чем вы думаете, в первую очередь, когда хотите поприветствовать собеседника? Правильно, о рукопожатии. В мужской среде это обязательный ритуал, хотя сегодня им пользуются все, независимо от пола. Впрочем, мы сейчас говорим не о нормах этикета или гендерном равноправии, а о безопасности. Рукопожатие в условиях сезонного разгула ОРВИ, да еще и коронавируса – не лучшая идея. Но приветствовать коллегу или приятеля все же надо. Так как?