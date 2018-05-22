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Руки коротки

22 мая 2018, 18:54  •  95 • Карикатуры

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. В эфире телеканала "112 Украина" радикал назвал переправу "вражеской инфраструктурой".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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