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Руки коротки
22 мая 2018, 18:54 • 95 • Карикатуры
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. В эфире телеканала "112 Украина" радикал назвал переправу "вражеской инфраструктурой".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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