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Рухнувший пешеходный мост во Флориде похоронил под собой машины и людей - видео

15 марта 2018, 23:39  •  85 • В мире
Инцидент произошел в четверг в американском городе Майами.
В американском городе Майами в штате Флорида рухнул пешеходный мост. По предварительным данным, конструкция обрушилась на проезжавшие под ним машины. Предположительно имеются пострадавшие.
Мост располагался рядом с кампусом Международного университета в Майами.
На месте ведутся спасательные работы.
Как видно на записи с места событий, машины под мостом буквально разметало.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it - the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt
— Sky News (@SkyNews) 15 марта 2018 г.

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