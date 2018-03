Рухнувший пешеходный мост во Флориде похоронил под собой машины и людей - видео

В американском городе Майами в штате Флорида рухнул пешеходный мост. По предварительным данным, конструкция обрушилась на проезжавшие под ним машины. Предположительно имеются пострадавшие.

Мост располагался рядом с кампусом Международного университета в Майами.

На месте ведутся спасательные работы.

Как видно на записи с места событий, машины под мостом буквально разметало.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it - the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt