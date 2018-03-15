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Рухнувший пешеходный мост во Флориде похоронил под собой машины и людей - видео
15 марта 2018, 23:39 • 85 • В мире
Инцидент произошел в четверг в американском городе Майами.
В американском городе Майами в штате Флорида рухнул пешеходный мост. По предварительным данным, конструкция обрушилась на проезжавшие под ним машины. Предположительно имеются пострадавшие.
Мост располагался рядом с кампусом Международного университета в Майами.
На месте ведутся спасательные работы.
Как видно на записи с места событий, машины под мостом буквально разметало.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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