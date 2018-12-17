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Рухнет, но не сразу: Крымскому мосту на Украине снова поставили "диагноз"

17 декабря 2018, 16:09  •  67 • Политика
Так называемый эксперт на Украине заявляет, что Крымский мост не переживёт зиму. Рухнет, но не сразу, говорит блогер Лариса Волошина. "Диагноз" мосту авторства Волошиной на полном серьёзе анализируют на Украине.
Так называемые украинские эксперты выпустили очередной дайджест с неутешительным прогнозом для Крымского моста. На этот раз заявляют, что ледовые массы в Азовском море способны повредить конструкцию, а именно - "и без того шаткие опоры переправы через Керченский пролив", пишет "Утро.ру". В результате мостом нельзя будет пользоваться.
Интересно, что в качестве эксперта приводят слова блогера Ларисы Волошиной. Ещё интереснее её высказывания.
"В Азовском море создаются ледовые массы – вода с ледяной стружкой, которая движется в Чёрное море, - говорит Волошина. - Как будут двигаться эти массы через опоры моста, не повредят ли их, мы не знаем".
Украинский "Обозреватель" добавляет, что Крымский мост в понимании Волошиной искривляется, а значит, эксплуатировать его опасно.
"...особенно когда откроют железнодорожное сообщение", - продолжает блогер.
Поезда не угодили Волошиной тем, что создают колебания, а это, как она говорит, опасно для моста. Впрочем, пути к отступлению эксперт для себя оставляет - говорит, мост рухнет не сразу, понадобится время...
Отметим, что это не первый подобный вброс о Крымском мосте. Более того, ранее радикалы на Украине и вовсе заявляли, что мост надо бомбить. Их, к слову, поддерживали и американские спикеры.

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