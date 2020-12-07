Рухнет экономика, но кончатся войны? Эксперты рассказали, как изменится мир, если не будет США

Политологи считают, что крушение США может вызвать как негативные, так и позитивные последствия. К негативным, безусловно, относится крах мировой экономики.

Обесценятся деньги. Триллионы долларов превратятся просто в бумагу, в результате чего начнётся масштабный финансовый кризис. Рухнет вся банковская система. Перестанет функционировать интернет и так далее, - пишет канал "Русская семёрка".

Кроме того, эксперты полагают, что мир на некоторое время остановится в развитии, поскольку многие уже совершённые или разрабатываемые в настоящее время технологии придуманы и внедрены именно американцами.

С другой стороны, некоторые аналитики считают, что потеря "мирового жандарма" в лице США может положить конец войнам. Известно, что Америка активно вмешивается в политические процессы по всему миру, стараясь перекроить мир под себя. В результате каждые 15 месяцев в мире начинаются войны. Вашингтон, к примеру, несёт ответственность за войну в Панаме, на Гаити, в Сомали, Ливии, Ираке, Египте, Афганистане, в Персидском заливе и на Украине.

Большинство политологов сходятся на том, что пустующее место мирового лидера быстро может занять другая страна. Наиболее вероятным кандидатом называют Китай, который уже может на равных конкурировать с США как по уровню экономики, так и по боеспособности. Впрочем, некоторые предполагают, что новым мировым лидером станет Россия, у которой огромный потенциал для развития и богатые природные ресурсы. Третий вариант - наиболее весомой станет некая третья страна, которая пока что держится в тени.