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Рухнет экономика, но кончатся войны? Эксперты рассказали, как изменится мир, если не будет США

07 декабря 2020, 21:40  •  103 • Политика
Эксперты рассказали, как может измениться мир, если вдруг исчезнут Соединённые Штаты Америки. Одни говорят, что рухнет вся экономика, другие ожидают, что кончатся войны.
Политологи считают, что крушение США может вызвать как негативные, так и позитивные последствия. К негативным, безусловно, относится крах мировой экономики.
Обесценятся деньги. Триллионы долларов превратятся просто в бумагу, в результате чего начнётся масштабный финансовый кризис. Рухнет вся банковская система. Перестанет функционировать интернет и так далее, - пишет канал "Русская семёрка".
Кроме того, эксперты полагают, что мир на некоторое время остановится в развитии, поскольку многие уже совершённые или разрабатываемые в настоящее время технологии придуманы и внедрены именно американцами.
С другой стороны, некоторые аналитики считают, что потеря "мирового жандарма" в лице США может положить конец войнам. Известно, что Америка активно вмешивается в политические процессы по всему миру, стараясь перекроить мир под себя. В результате каждые 15 месяцев в мире начинаются войны. Вашингтон, к примеру, несёт ответственность за войну в Панаме, на Гаити, в Сомали, Ливии, Ираке, Египте, Афганистане, в Персидском заливе и на Украине.
Большинство политологов сходятся на том, что пустующее место мирового лидера быстро может занять другая страна. Наиболее вероятным кандидатом называют Китай, который уже может на равных конкурировать с США как по уровню экономики, так и по боеспособности. Впрочем, некоторые предполагают, что новым мировым лидером станет Россия, у которой огромный потенциал для развития и богатые природные ресурсы. Третий вариант - наиболее весомой станет некая третья страна, которая пока что держится в тени.

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