Руками "Правого сектора": Муж Поклонской рассказал, за что директор крымских зоопарков мстит его жене

Муж депутата Натальи Поклонской Иван Соловьев рассказал, за что директор крымских зоопарков Олег Зубков мстит его жене, добиваясь её убийства руками экстремистов из "Правого сектора". Этой мести, по его словам, уже больше пяти лет.

Владелец двух крымских зоопарков Олег Зубков вынашивает свою месть Наталье Поклонской вот уже более пяти лет, с тех пор пор, как она была прокурором в регионе, и теперь решил расправиться с ней руками экстремистов из запрещенного в РФ "Правого сектора". Такое мнение высказал муж Поклонской - экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев.

Накануне Зубков выступил с предложением выдать Киеву Поклонскую в обмен на воду для полуострова. "Для нас невелика потеря, а украинцам просто за счастье будет", - пояснил он возможные последствия передачи Поклонской в страну, где в отношении неё возбуждено девять уголовных дел и вынесен смертный приговор от "Правого сектора".

Соловьев уверен, что такая неприязнь у бизнесмена к его жене связана с деятельностью Поклонской на прокурорском посту. Так, он упомянул проверки в связи с эпидемией туберкулеза у гамадрилов, избитыми Зубковым сотрудниками зоопарка, трупом со следами укусов животных, а также со случаем, когда лев покусал туристку.

Муж Поклонской призвал проверить слова владельца зоопарков на предмет состава преступления, а также охарактеризовал его как "никчемного и утратившего всякую совесть" человека.

"Он пытается оправдать свое моральное банкротство провокационными призывами выдать заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в страну, где в отношении нее открыто девять уголовных производств, а также вынесен смертный приговор", - цитирует Соловьева РИА "Новости".