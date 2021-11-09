Рука техпомощи: как правительство цифровизирует соцсферу

В России в ближайшие 10 лет появятся четыре соцпроекта: Единая централизованная цифровая платформа, контакт-центр взаимодействия с гражданами, портал «Работа в России», а также электронный кадровый документооборот . Об этом председатель правительства Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами. Нововведения, по его словам, должны сделать работу социальной сферы эффективнее и справедливее, потому что гражданам станет проще получать необходимую помощь . В Госдуме поддержали предложенные решения. Как заявили «Известиям» политики, для полноценной цифровизации властям предстоит решить ряд вопросов — например, покрыть интернетом всю страну и следить за рисками утечки данных .

В одно окно

В ближайшие 10 лет правительство реализует четыре социальных проекта в сфере диджитализации. Единая централизованная цифровая платформа должна помочь гражданам избавиться от бумажной волокиты — по словам Михаила Мишустина, в 2024 году около 80% россиян смогут получать федеральную помощь без лишних справок . Другой формат помощи — по телефону. Через Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами можно будет выяснить всё о социальной защите.

Что же касается рабочих вопросов, электронный кадровый документооборот поможет не только цифровизировать важные документы, но и даст новые возможности для развития дистанционных форм занятости . Кроме того, ожидается, что портал «Работа в России» сделает поиск вакансий удобным.

— Современные технологии и цифровые решения должны активно внедряться во все отрасли экономики. Это одна из национальных целей развития, которые утверждены президентом, — заявил Михаил Мишустин.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Также кабмин в четыре раза увеличит финансовую поддержку российских проектов в области промышленного программного обеспечения . По словам премьера, это повысит производительность труда, снизит себестоимость продуктов и ускорит их вывод на рынок . Помимо этого, такая помощь позволит увеличить до 40% долю отечественных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности к концу десятилетия.

— Чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на «цифру», но и организовать работу на новых принципах : быстро, качественно, дешево, под конкретные требования заказчиков, — сообщил председатель правительства.

В России уже проходит эксперимент по предоставлению нетарифицируемого доступа к сайтам из списка, утвержденного приказом Минцифры, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства . Сейчас министерство работает над подзаконными актами, которые определят механизм создания перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов.

— В список будут включаться официальные сайты государственных органов и органов местного самоуправления, официальные сайты государственных внебюджетных фондов, порталы государственных и муниципальных услуг . По решению правительственной комиссии в перечень могут включаться иные информационные ресурсы, имеющие социальную значимость, — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В один клик

Несмотря на цифровизацию, в России есть проблемы со связью — в прошлом году в Минцифры насчитали 25 тыс. населенных пунктов, где люди живут без интернета и телефонии. В прошлом году были внесены изменения в федеральный закон, который обязывает ведомство обеспечить доступ к мобильному интернету в совсем небольших населенных пунктах, с численностью жителей от 100 до 500 человек — эти работы финансируются за счет специальных отчислений операторов связи. Также периодически специалисты выявляют всё более изощренные схемы грабежей в интернете . Например, недавно стало известно, что мошенники обманывают пользователей бесплатных сервисов объявлений в два этапа. Сначала они выманивают деньги под различными предлогами, а затем оформляют кредит с помощью сообщений на телефон.

Также при переводе больших данных в «цифру» нужно учитывать возможные масштабные сбои . К примеру, в прошлом месяце эксперты предупреждали, что миллионы смартфонов и ноутбуков по всему миру могут остаться без интернета из-за окончания действия цифрового сертификата IdenTrust DST Root CA X3, который выдается центром Let’s Encrypt и используется для шифрования данных при обмене между сайтами и устройствами.

Обо всех этих и других проблемах власти знают, заявила «Известиям» первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая . Чиновники намерены планомерно решать соответствующие задачи и мониторить ситуацию. Хоть при цифровизации есть подводные камни, сам процесс неизбежен. Поэтому единственное, что остается, — минимизировать риски . Однако если гражданин не доверяет «цифре», за ним нужно оставить право сделать выбор в пользу «бумаги».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вся бумажная волокита уходит в прошлое. Приходит социальное казначейство, о котором мы так давно мечтали. Мы говорили, что государственная помощь должна быть доступной, оперативной, индивидуальной . И это уже происходит сейчас. Однако при любой цифровизации должна оставаться вариативность — например, если человек не хочет решать вопросы в интернете, он может прийти в МФЦ или позвонить , — отметила Татьяна Буцкая.