Рука России, Ирана и США: Турецкие читатели по-своему поняли заявление Пашиняна

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не допустит Нахичеванского коридора в Азербайджан. Турецкие читатели углядели в этом "руку" России, Ирана и даже США.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что не допустит образования коридора из Нахичевани в Азербайджан, однако открытие этого коридора прописано в договоре о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, пишет турецкое издание En Son Haber. Его читатели тут же отыскали "руку Москвы", "руку Ирана" и даже "руку США".

Речь идёт о соглашении, которое было подписано по итогам последней войны в Нагорном Карабахе 10 ноября 2020 года. Одним из условий мирного соглашения является создание Нахичеванского коридора, который должен соединить Азербайджан с Турцией.

Мы не допустим образования коридора из Нахичевани в Азербайджан,

- заявил на эту тему Никол Пашинян.

Турецкие читатели призывают начать новую войну с Арменией в связи с тем, что страна не исполняет своих обязательств. Однако находятся и те, кто разглядел в словах премьера Армении "иностранное влияние".

Опять вмешалась Россия, однозначно,

- пишет читатель под ником ветер67.

Это делает не Армения, а Иран, поймите,

- не соглашается Посетитель.

Я думаю, подначивают Россия, США,

- указывает Хее.

Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха произошёл в сентябре - ноябре 2020 года. После ряда крупных поражений Ереван запросил мира, который был заключён при посредничестве Москвы.