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Рука Москвы достала до Африки: Шойгу подписал два важных соглашения с ЮАР и Буркина-Фасо

21 августа 2018, 18:39  •  64 • В России

Открывшийся во вторник утром в подмосковной Кубинке Международный военно-технический форум «Армия-2018» проработал всего лишь несколько часов, а уже принес свои первые результаты. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Центральноафриканской республики (ЦАР) Мари Ноэль Койярой подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Шойгу сказал, что «Россия расматривает ЦАР как перспективного партнера на африканском континенте».

В начале 2018 года Россия на безвозмездной основе уже поставила в ЦАР партию стрелкового оружия и боеприпасов. В республику также были направлены российские военные и гражданские инструкторы для подготовки местных военнослужащих. Сейчас там работают 175 российских инструкторов, из них пять военных и 170 гражданских.

Еще весной этого года замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин заявил, что «такая помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны".

А тем временем некоторые оппозиционные деятели в России стали раздувать провокационные слухи о том, что такая помощь незаконна, что ее «тайно оказывают нелегитимные организации», которые и хотели разоблачить убитые в ЦАР 13 июля трое российских жерналистов. Они якобы приехали в африканскую страну, чтобы снять там документальный фильм. Однако основной версией убийства российской съемочной группы местные правоохранители считают ограбление.

Но вернемся в Кубинку, где случилось еще одно приметное действо: там министры обороны России и Буркина-Фасо Сергей Шойгу и Жан-Клод Буда подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом.

По словам Шойгу, соглашение станет фундаментом развития отношений двух стран в оборонной сфере и "позволит начать практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом".

В свою очередь, глава минобороны Буркина-Фасо подчеркнул особенную важность того, что заключение этого соглашения является конкретным знаком жизнеспособности, совершенствования двусторонних отношений и говорит об их долгосрочном характере. И тут уместно напомнить, что год назад в той же Кубинке «Рособоронэкспорт» на форуме «Армия-2017» заключил два контракта на поставку в Буркина-Фасо вертолетов Ми-171Ш и авиационных средств поражения. Контракты были исполнены в 2018 году.

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