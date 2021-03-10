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Рука BLM дотянулась до горла Виндзоров. Полетел сор из королевской избы
10 марта 2021, 16:05 • 85 • В мире
Центральным событием марта на Западе стало интервью сложивших обязанности членов королевской семьи герцога и герцогини Сассекских, принца Гарри и его жены Меган Маркл, американской телеведущей Опре Уинфри, в котором Меган Маркл обвинила членов британской королевской семьи в расизме.
Выплеснувшийся в публичное пространство конфликт между принцем Гарри, его супругой и остальным домом Виндзоров – это целый комплекс противоречий и конфликтов интересов, личной неприязни и больших денег, и он не может быть обусловлен лишь расизмом или сложностями придворного этикета.
Что же такого сказала Меган Маркл? Если кратко:
То есть фактически ничего такого, что могло бы как-то повлиять на поддержку королевской семьи в самой Британии, но очень актуально для США эпохи BLM, MeToo и прочей расово-фемократической ломки традиционного общества. В то же время это своего рода объявление войны семье Виндзоров, в которую Меган Маркл вовлекла и своего супруга, принца Гарри:
История Меган Маркл, начиная с её развода с первым мужем, знакомства с принцем Гарри, их брака и заканчивая последним интервью, очень напоминает проект спецслужб либо игру части американского истеблишмента, направленный как на усиление влияния на королевский дом Великобритании, так и на усиление расовой повестки в самих США участием титулованной особы – вплоть до участия в выборах 2024 года на стороне демократов.
Остаётся добавить, что Меган Маркл сама приложила немало усилий к тому, чтобы не вписаться в строгие отношения и традиции королевского дома:
Кроме того, она заявила, что хочет воспитать с принцем Гарри гендерно-нейтрального сына, то есть навсегда искалечить психику первенца, что также не могло найти понимания у королевской семьи, члены которой как никто понимают, что элиты состоят только из мужчин и женщин и размножаются только в нормальных семьях. И если "гендерную пропаганду" глобалистов для рядовых граждан в королевской семье ещё готовы принимать, то распространение её безумия на членов семьи – никак нет.
Меган Маркл выступила в поддержку "деколонизации учебной программы" высших учебных заведений Великобритании. Движение с таким названием настаивает на том, что в университетах страны часть белых преподавателей нужно заменить на чернокожих. Вопрос только, где взять столько чернокожих профессоров, да ещё без потери качества образования.
Когда Меган Маркл увидела этот отчёт, она дала понять, что удивлена таким "низким разнообразием профессоров в Великобритании". И кто же здесь расист? Откуда возьмутся в Англии чёрные профессора?
Как же королева Елизавета II вообще согласилась на брак пусть и сумасбродного, но принца, с разведённой афроамериканкой-расисткой? Для понимания вопроса нужно вернуться в период другой драмы в семье Виндзоров – к конфликту принцессы Дианы с королевой Елизаветой II, её разводу с принцем Чарльзом и последовавшими за этим событиями.
Жениться по любви не может ни один король
Трагический союз принца Чарльза и принцессы Дианы порой называют "браком, которого не хотел никто" – ни Чарльз, ни Диана. Но его хотела королева Елизавета II. Дело в том, что в ряду британских аристократических фамилий королевскому дому Виндзоров, несмотря на родство с целым рядом европейских королевских домов, не хватало одного важного качества – древности рода в самой Британии. Брак принца Чарльза с Дианой Спенсер, дочерью Эдварда Джона, восьмого графа Спенсера, для его потомков этот вопрос решал.
29 июля 1981 года принц Чарльз Виндзор и Диана Спенсер венчались. Увы, брак не стал счастливым, его династический характер так и не сделал супругов по-настоящему близкими людьми, что со временем привело к взаимной неприязни и посторонним увлечениям супругов. В 1992 году брак распался.
И если первенец принца Чарльза и принцессы Дианы, принц Уильям, несёт все черты дома Виндзоров, то младший принц, Гарри, – лишь черты рода Спенсеров. Злые языки утверждают, что его отцом был не принц Чарльз, а фаворит принцессы. Это в значительной мере подтвердилось отношением к принцу Гарри в самой королевской семье, и самое главное, разрешением королевы вступить в брак с Меган Маркл, имеющей совсем не аристократическое происхождение и биографию.
Это означает, что в королевском доме не рассматривали даже саму возможность восхождения на престол потомков принца Гарри, являющегося шестым в очереди на престолонаследие.
При этом надо понимать, что ни покойная принцесса Диана, ни принц Гарри не являлись эдакими "золушками" при королевском дворе. Сама Диана была представительницей рода Спенсеров, близких к банкирской династии Бэрингов, за ней стояли очень значительные силы, капиталы и возможности этого и ещё ряда семейных кланов, с которыми приходилось считаться самой королеве. То же самое можно сказать и о принце Гарри – её сыне.
Отголоском борьбы между Виндзорами и Спенсерами ряд специалистов считают крах банка Barings в 1995 году, банка, который уже в начале XIX века был одним из крупнейших и авторитетнейших банков Великобритании. Предположительно, руководителю отдела сингапурского филиала по торговле производными ценными бумагами и руководителю бэк-офиса сингапурского отделения банка Нику Лисону, игравшему на индексе Nikkei, "помогли" британские спецслужбы: текущую проверку работы Ника Лисона в Сингапуре осуществлял... сам Ник Лисон.
Убытки банка составили 1,3 млрд долларов, что привело к его краху. Потеря банка ослабила, но не привела к краху саму династию Бэрингов, – их капиталы продолжают работать в крупнейших инвестиционных компаниях и фондах, в том числе – в "большой четвёрке" американского фондового рынка.
Жизнь самой принцессы Дианы оборвалась трагически. После развода с принцем Чарльзом мать британских наследников престола завела роман с сыном крупного египетского олигарха Доди Аль-Файедом. Есть сведения, что на момент гибели в августе 1997 года она была беременна от него.
Что означала возможность появления на свет небелого брата будущего короля в 1997 году – задолго до эпохи BLM, королевскому дому, представители которого даже своих подданных не всегда считают полноценными людьми, объяснять не надо...
Предположения и даже достаточно подробные расчёты ряда аналитиков, утверждающих, что смерть принцессы Дианы в автокатастрофе на скорости в 200 км/час была неслучайна, могут быть небеспочвенны. Со смертью леди Ди противостояние королевы Елизаветы II с родственниками бывшей невестки, контролирующими миллиарды долларов и значительную часть американского политического истеблишмента, не закончилось – теперь его фронтменами становятся сын леди Ди принц Гарри и его чернокожая жена Меган Маркл, уже принявшие участие в американской политике в 2020 году на стороне кандидата в президенты Джо Байдена.
Маркл поучаствовала в виртуальном съезде Демократической партии, на котором произнесла речь о победе "сострадания" над "риторикой ненависти".
Спецоперация "Чёрная принцесса"
В самом процессе вхождения Меган Маркл в королевскую семью, в её вызывающем поведении, в последних действиях супругов есть много странностей. Особенно обращают на себя внимание вызывающее поведение супруги принца Гарри при дворе и систематические попытки копировать стиль принцессы Дианы даже в одежде, что, несомненно, раздражает королеву Елизавету и определённым образом влияет на сыновние чувства принца. При этом, если принцесса Диана была приветлива с подданными королевской семьи и активно участвовала в благотворительности, много своего личного времени отдавала решению проблем подданных, то Меган Маркл относилась к персоналу нарочито высокомерно и грубо:
Опубликованы воспоминания бывших сотрудников секретариата супруги принца Гарри, которые жаловались на надменное отношение к ним со стороны герцогини Сассекской. По их словам, из-за поведения Меган Маркл два её личных ассистента в итоге были вынуждены оставить работу.
Подражание Меган Маркл принцессе Диане в одежде – психологический приём, направленный на отчуждение мужа от королевской семьи.
Фото: I-Images, Ron Sachs - CNP/Globallookpress
При взгляде на это подражание возникает некоторое ощущение "американского колхоза" в стиле Меган Маркл – всё-таки до потомственной аристократки Дианы Спенсер в вопросах вкуса ей далеко. Чего не скажешь о мастерстве интриги.
Кроме того, не следует сбрасывать со счетов возможность участия Меган Маркл в следующих президентских выборах: "чёрная притесняемая аристократка" (по мужу) – идеальный кандидат от демократов, который сможет внятно объяснить "белым угнетателям", почему они обязаны отдать в некие фонды своё имущество на благо чёрных и отказаться от плодов образования.
Противостояние с элитами США, если таковое наметится, может отнять у MI6 те ресурсы, которые иначе были бы направлены против России, на продвижение влияния Турции и Британии на Украине, в Закавказье и Средней Азии. В то же время вовлечение в расовую и "гендерную" пропаганду членов королевской семьи неизбежно означает новый виток давления на семейные и традиционные христианские ценности во всём мире, в том числе через агентов влияния и у нас в России.
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