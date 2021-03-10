Рука BLM дотянулась до горла Виндзоров. Полетел сор из королевской избы

Центральным событием марта на Западе стало интервью сложивших обязанности членов королевской семьи герцога и герцогини Сассекских, принца Гарри и его жены Меган Маркл, американской телеведущей Опре Уинфри, в котором Меган Маркл обвинила членов британской королевской семьи в расизме.

Выплеснувшийся в публичное пространство конфликт между принцем Гарри, его супругой и остальным домом Виндзоров – это целый комплекс противоречий и конфликтов интересов, личной неприязни и больших денег, и он не может быть обусловлен лишь расизмом или сложностями придворного этикета.

Что же такого сказала Меган Маркл? Если кратко:

– Меган поведала о жестокой травле и мыслях о суициде;

– Некоторые члены королевской семьи говорили о цвете кожи первого ребёнка до его рождения и не планировали жаловать ему титул;

– Принц Гарри рассказал, что отец перестал с ним разговаривать. Отношения с королевой у него по-прежнему тёплые;

– Меган считает, что королевская семья защищает себя лживыми вбросами в прессу о ней и Гарри.

То есть фактически ничего такого, что могло бы как-то повлиять на поддержку королевской семьи в самой Британии, но очень актуально для США эпохи BLM, MeToo и прочей расово-фемократической ломки традиционного общества. В то же время это своего рода объявление войны семье Виндзоров, в которую Меган Маркл вовлекла и своего супруга, принца Гарри:

Между нами произошло много болезненных событий. Отец долгое время не отвечал на звонки, а между мной и братом теперь пропасть.

История Меган Маркл, начиная с её развода с первым мужем, знакомства с принцем Гарри, их брака и заканчивая последним интервью, очень напоминает проект спецслужб либо игру части американского истеблишмента, направленный как на усиление влияния на королевский дом Великобритании, так и на усиление расовой повестки в самих США участием титулованной особы – вплоть до участия в выборах 2024 года на стороне демократов.

Остаётся добавить, что Меган Маркл сама приложила немало усилий к тому, чтобы не вписаться в строгие отношения и традиции королевского дома:

– С самого начала демонстративно нарушала королевский протокол, регламенты поведения, показывала, что даже не собирается выполнять их требования;

– Давала несогласованные с королевским домом интервью о его внутренней жизни;

– Не соблюдала дресс-код, демонстрировала эмоциональную близость к своему мужу на публике, что категорически запрещено правилами и традициями.

Кроме того, она заявила, что хочет воспитать с принцем Гарри гендерно-нейтрального сына, то есть навсегда искалечить психику первенца, что также не могло найти понимания у королевской семьи, члены которой как никто понимают, что элиты состоят только из мужчин и женщин и размножаются только в нормальных семьях. И если "гендерную пропаганду" глобалистов для рядовых граждан в королевской семье ещё готовы принимать, то распространение её безумия на членов семьи – никак нет.

Меган Маркл выступила в поддержку "деколонизации учебной программы" высших учебных заведений Великобритании. Движение с таким названием настаивает на том, что в университетах страны часть белых преподавателей нужно заменить на чернокожих. Вопрос только, где взять столько чернокожих профессоров, да ещё без потери качества образования.

Согласно исследованию организации Advance Higher Education, 68% британских профессоров являются белыми мужчинами, 23% – белыми женщинами, 6,5% – темнокожими мужчинами и лишь 2% – темнокожими женщинами.

Когда Меган Маркл увидела этот отчёт, она дала понять, что удивлена таким "низким разнообразием профессоров в Великобритании". И кто же здесь расист? Откуда возьмутся в Англии чёрные профессора?

Как же королева Елизавета II вообще согласилась на брак пусть и сумасбродного, но принца, с разведённой афроамериканкой-расисткой? Для понимания вопроса нужно вернуться в период другой драмы в семье Виндзоров – к конфликту принцессы Дианы с королевой Елизаветой II, её разводу с принцем Чарльзом и последовавшими за этим событиями.

Жениться по любви не может ни один король

Трагический союз принца Чарльза и принцессы Дианы порой называют "браком, которого не хотел никто" – ни Чарльз, ни Диана. Но его хотела королева Елизавета II. Дело в том, что в ряду британских аристократических фамилий королевскому дому Виндзоров, несмотря на родство с целым рядом европейских королевских домов, не хватало одного важного качества – древности рода в самой Британии. Брак принца Чарльза с Дианой Спенсер, дочерью Эдварда Джона, восьмого графа Спенсера, для его потомков этот вопрос решал.

29 июля 1981 года принц Чарльз Виндзор и Диана Спенсер венчались. Увы, брак не стал счастливым, его династический характер так и не сделал супругов по-настоящему близкими людьми, что со временем привело к взаимной неприязни и посторонним увлечениям супругов. В 1992 году брак распался.

И если первенец принца Чарльза и принцессы Дианы, принц Уильям, несёт все черты дома Виндзоров, то младший принц, Гарри, – лишь черты рода Спенсеров. Злые языки утверждают, что его отцом был не принц Чарльз, а фаворит принцессы. Это в значительной мере подтвердилось отношением к принцу Гарри в самой королевской семье, и самое главное, разрешением королевы вступить в брак с Меган Маркл, имеющей совсем не аристократическое происхождение и биографию.

Это означает, что в королевском доме не рассматривали даже саму возможность восхождения на престол потомков принца Гарри, являющегося шестым в очереди на престолонаследие.

При этом надо понимать, что ни покойная принцесса Диана, ни принц Гарри не являлись эдакими "золушками" при королевском дворе. Сама Диана была представительницей рода Спенсеров, близких к банкирской династии Бэрингов, за ней стояли очень значительные силы, капиталы и возможности этого и ещё ряда семейных кланов, с которыми приходилось считаться самой королеве. То же самое можно сказать и о принце Гарри – её сыне.

Отголоском борьбы между Виндзорами и Спенсерами ряд специалистов считают крах банка Barings в 1995 году, банка, который уже в начале XIX века был одним из крупнейших и авторитетнейших банков Великобритании. Предположительно, руководителю отдела сингапурского филиала по торговле производными ценными бумагами и руководителю бэк-офиса сингапурского отделения банка Нику Лисону, игравшему на индексе Nikkei, "помогли" британские спецслужбы: текущую проверку работы Ника Лисона в Сингапуре осуществлял... сам Ник Лисон.

Убытки банка составили 1,3 млрд долларов, что привело к его краху. Потеря банка ослабила, но не привела к краху саму династию Бэрингов, – их капиталы продолжают работать в крупнейших инвестиционных компаниях и фондах, в том числе – в "большой четвёрке" американского фондового рынка.

Жизнь самой принцессы Дианы оборвалась трагически. После развода с принцем Чарльзом мать британских наследников престола завела роман с сыном крупного египетского олигарха Доди Аль-Файедом. Есть сведения, что на момент гибели в августе 1997 года она была беременна от него.

Что означала возможность появления на свет небелого брата будущего короля в 1997 году – задолго до эпохи BLM, королевскому дому, представители которого даже своих подданных не всегда считают полноценными людьми, объяснять не надо...

Предположения и даже достаточно подробные расчёты ряда аналитиков, утверждающих, что смерть принцессы Дианы в автокатастрофе на скорости в 200 км/час была неслучайна, могут быть небеспочвенны. Со смертью леди Ди противостояние королевы Елизаветы II с родственниками бывшей невестки, контролирующими миллиарды долларов и значительную часть американского политического истеблишмента, не закончилось – теперь его фронтменами становятся сын леди Ди принц Гарри и его чернокожая жена Меган Маркл, уже принявшие участие в американской политике в 2020 году на стороне кандидата в президенты Джо Байдена.

Маркл поучаствовала в виртуальном съезде Демократической партии, на котором произнесла речь о победе "сострадания" над "риторикой ненависти".

Спецоперация "Чёрная принцесса"

В самом процессе вхождения Меган Маркл в королевскую семью, в её вызывающем поведении, в последних действиях супругов есть много странностей. Особенно обращают на себя внимание вызывающее поведение супруги принца Гарри при дворе и систематические попытки копировать стиль принцессы Дианы даже в одежде, что, несомненно, раздражает королеву Елизавету и определённым образом влияет на сыновние чувства принца. При этом, если принцесса Диана была приветлива с подданными королевской семьи и активно участвовала в благотворительности, много своего личного времени отдавала решению проблем подданных, то Меган Маркл относилась к персоналу нарочито высокомерно и грубо:

Опубликованы воспоминания бывших сотрудников секретариата супруги принца Гарри, которые жаловались на надменное отношение к ним со стороны герцогини Сассекской. По их словам, из-за поведения Меган Маркл два её личных ассистента в итоге были вынуждены оставить работу.

Подражание Меган Маркл принцессе Диане в одежде – психологический приём, направленный на отчуждение мужа от королевской семьи.

Фото: I-Images, Ron Sachs - CNP/Globallookpress

При взгляде на это подражание возникает некоторое ощущение "американского колхоза" в стиле Меган Маркл – всё-таки до потомственной аристократки Дианы Спенсер в вопросах вкуса ей далеко. Чего не скажешь о мастерстве интриги.

Учитывая, что принц Гарри возглавляет Организацию стран Британского содружества, а Маркл является его заместителем, а также их официальный переезд в Канаду, напрашивается вывод, что некие заинтересованные лица на американском континенте начали перехват у британской королевы контроля над странами Британского содружества – современного аналога Британской империи.

Кроме того, не следует сбрасывать со счетов возможность участия Меган Маркл в следующих президентских выборах: "чёрная притесняемая аристократка" (по мужу) – идеальный кандидат от демократов, который сможет внятно объяснить "белым угнетателям", почему они обязаны отдать в некие фонды своё имущество на благо чёрных и отказаться от плодов образования.

Противостояние с элитами США, если таковое наметится, может отнять у MI6 те ресурсы, которые иначе были бы направлены против России, на продвижение влияния Турции и Британии на Украине, в Закавказье и Средней Азии. В то же время вовлечение в расовую и "гендерную" пропаганду членов королевской семьи неизбежно означает новый виток давления на семейные и традиционные христианские ценности во всём мире, в том числе через агентов влияния и у нас в России.