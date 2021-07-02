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Руины многоэтажки в Майами может накрыть тропический шторм

02 июля 2021, 22:05  •  27 • В мире
Власти штата Флорида не исключают, что руины многоэтажки в Майами может накрыть тропический шторм. Но поисковые работы пока не остановлены. Число жертв достигло 20.
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава сообщила, что в ночь с 1 на 2 июля были найдены тела ещё двух человек. Таким образом, число жертв достигло двух десятков. 128 жителей дома числятся пропавшими без вести.
"Прошлой ночью мы обнаружили тела ещё двух жертв", - произнесла мэр и добавила, что одна из погибших - семилетняя девочка, дочь пожарного.
Губернатор штата Флорида Рон Десантис в ходе брифинга сообщил о возможном тропическом шторме, который ожидается в Майами, в том числе и в районе, где находятся руины многоэтажки. Это может серьёзно осложнить поисковую операцию. Десантис назвал это развитие событий "негарантированным, но возможным". По его словам, власти наблюдают за ситуацией так, как всегда поступают в случае штормов, но на данный момент к погоде приковано особое внимание.
Днём ранее спасатели были вынуждены сделать паузу в работе. Возникала угроза новых обвалов.
ЧП в городке Сёрфсайд городской агломерации Майами штата Флорида случилось 24 июня. Частично обрушился 12-этажный дом. По заявлениям властей, в доме находилось 130 квартир. Разрушена примерно половина из них.
Ранее жители соседних домов сообщили, что в их квартирах появились трещины. Эвакуацию администрация города и штата так и не объявила. При этом мэр Сёрфсайда заявил, что не хотел бы провести ночь в одной из квартир по соседству с рухнувшей многоэтажкой.

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