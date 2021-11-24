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Руины домов, личные вещи и кузова машин: В Испании появилась деревня-призрак

24 ноября 2021, 22:20  •  100 • В мире
Деревней-призраком можно назвать населённый пункт Асередо в Испании. Его не видели довольно давно, но теперь он вновь появился. Там можно обнаружить руины домов, личные вещи и кузова машин.
Проржавевший металл автомобилей, полуразрушенные здания, зияющие черными дырами окон, бутылки, в которых когда-то хранилось масло или напитки – всё это показалось из-под воды на берегу реки Лимы, которая берёт начало в Испании. Когда-то в Асередо было 70 домов, где жили примерно 120 человек.
Дома есть и сейчас, но людей в этой деревне давно нет. В 1968 году Испания и Португалия договорились построить плотину Линдозо на реке Лима. Несколько деревень оказались под угрозой затопление. Асередо – одна из них. Португальская гидроэнергетическая компания EDP уговаривала людей переехать, предлагала деньги. На компенсацию согласились половина жителей. Оставшиеся 49% устраивали голодовки и прочие акции протеста, но в конце концов были вынуждены оставить добротные каменные дома и тоже искать новое место жительства.
Под водой Асередо оказалась в 1992 году. Именно тогда гидроэлектростанция на Лиме закрыла свои шлюзы. Время от времени уровень воды в реке спадает, и тогда деревня-призрак вновь является людям.
Руины домов, личные вещи и кузова машин – это далеко не всё, что можно увидеть в Асередо сейчас. BBC News сообщает, что за 30 лет пребывания под водой всё ещё можно рассмотреть очертания участков, использовавшихся для сельского хозяйства, каменные стены, которые их окружали, старые дороги.
Вместе с Асередо в начале 1990-х было затоплено ещё четыре населённых пункта.

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