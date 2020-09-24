Ручное управление заканчивается: Путин озадачил Госдуму

Автор:

Аля Самитова

Внесённые главой государства поправки, можно сказать, ознаменуют начало осеннего политического сезона. Теперь уже вполне можно говорить о том, что реформа политической системы страны близка к завершению, а внесённые президентом законопроекты призваны внести в функционирование этой системы максимальную устойчивость.

Тексты законопроектов были опубликованы в базе российского парламента, так что любой желающий может с ними ознакомиться самостоятельно. Однако, думаю, стоит всё-таки вместе рассмотреть кое-какие документы поближе. И прежде всего те из них, которые напрямую касаются изменений в структуре государственной власти.

Отметив сразу: Россия по-прежнему остаётся президентской республикой. Но внесённые главой государства законопроекты утвердят поправки, которые позволят иметь некую "страховку" от возможных ошибок со стороны будущих президентов. Многие эксперты уже назвали эту систему "защитой от дураков": особо важные решения будут проходить через "двойную систему" утверждения. Одни – только после консультаций с Федеральным собранием, другие – после утверждения в нижней палате парламента.

Формирование правительства

Самые ожидаемые и поэтому наиболее важные – это законопроекты, касающиеся нового порядка формирования правительства. Теперь участие нижней палаты парламента в этом вопросе станет более активным, чем прежде.

Для принятия самых важных решений вводится двойная система безопасности: назначение силовиков будет происходить только после консультаций в Совете Федерации, Государственная дума будет утверждать руководство и состав правительства России. Фото: Federation Council of Russia

Для того, чтобы назначить премьер-министра, его заместителей и остальных министров, за исключением глав силового блока, глава государства должен получить не просто согласие Госдумы – все кандидатуры должны быть утверждены депутатами.

Более того, утверждение членов правительства теперь будет носить максимально публичный характер, а для того, чтобы будущие министры смогли подтвердить свою компетентность, им придётся отвечать на вопросы депутатов.

Кроме того, теперь правительство не должно будет уходить в отставку после того как покинет свой пост премьер-министр. Президент получает право сохранить состав правительства даже после смены его главы. То есть новый премьер получит "в наследство" старую команду и должен будет с ней работать дальше.

И ещё один момент: министры и вице-премьеры по-прежнему не могут одновременно быть депутатами, зато им разрешат занимать иные федеральные, региональные или местные посты.

В то же время распустить самих депутатов стало несколько проще. Если раньше, до принятия поправок, глава государства мог это сделать только после того как в нижней палате три раза будет отклонена кандидатура главы правительства, то теперь Госдуму можно "отправить на покой" уже после того как депутаты три раза подряд отклонят кандидатуры вице-премьеров и министров. В этом случае президент сам назначит вице-премьеров, в нижнюю палату можно распустить.

Что изменится в законах "О безопасности" и "О внешней разведке"

Если говорить о силовых структурах, то предложения президента внесут изменения в действующие законы "О безопасности" и "О внешней разведке". Речь идёт о том, как теперь будут согласовываться кандидатуры на посты руководителей федеральных органов исполнительной власти, вплоть до министров, в ведении которых находятся вопросы обороны, безопасности государства, Службы внешней разведки, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Президентские законопроекты расширяют полномочия Совета Федерации в этом вопросе. Глава государства вносит ту или иную кандидатуру на рассмотрение верхней палаты российского парламента, сенаторы проводят с президентом по этим кандидатурам консультации, а затем, строго в недельный срок, должны проинформировать его о своём решении.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил журналистам следующее:

Также закрепляется, что Совет безопасности РФ является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета России, её независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

Теперь зампредседателя, секретарь и члены Совета безопасности не смогут иметь счета, хранить ценности и наличные средства в банках, расположенных за пределами России. Этот момент закрепляется статьей 15 закона "О безопасности".

О Генпрокуратуре

Назначению на должность генпрокурора и его заместителей, глав региональных, военных и приравненных к ним других специализированных прокуратур также будут предшествовать консультации с Советом Федерации. Освободить от должности их может сам президент России.

Консультации по кандидатурам генпрокурора и его заместителя могут проходить не более недели, после чего главе государства сенаторы должны предоставить письменный ответ о результатах рассмотрения. Если речь идёт о кандидатурах прокуроров субъектов Российской Федерации, то тут на рассмотрение отводится 10 дней.

Также на всех прокурорских работников теперь накладывается обязанность в пятидневный срок сообщать своим непосредственным руководителям о приобретении иностранного гражданства, вида на жительство или отказе от гражданства России.

Конституционный суд: вылет за "порочащие поступки"

Согласно законопроекту, представленному президентом, число членов Конституционного суда будет сокращено до 11 человек, включая председателя КС и его зама. Сейчас в Конституционном суде всего 19 судей.

Если по каким-либо причинам число судей сократится до восьми, то глава государства в течение 20 дней должен будет назначить на вакантные места других людей.

Число судей Конституционного суда России уменьшится с 19 до 11 человек. Отправлять в отставку членов КС, совершивших "порочащие поступки", теперь будет Совет Федерации по представлению президента. Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов.

Кроме того, КС может исполнять решения международного или иностранного суда, также за этим органом закреплено право разрешения вопроса о возможности исполнения постановлений тех или иных межгосударственных органов, которые были приняты на основании положений международных договоров России, но при этом противоречащих Основному закону РФ. То есть подтверждается верховенство российского законодательства над международным. Это даёт защиту от неадекватной трактовки указанных договоров.

Ещё один момент: теперь Совфед получит право отправлять в отставку членов КС, совершивших "порочащие поступки". Но для этого потребуется уже представление президента, а не самого Конституционного суда, как было ранее.

Что с Госсоветом?

Пожалуй, самой обсуждаемой темой в экспертном сообществе этой весной была идея изменения функционирования Государственного совета.

Начиная с 2000 года Госсовет был своего рода "переговорной площадкой", на которой президент обсуждал самые важные вопросы с главами регионов. То есть это был только совещательный орган.

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил усилить роль Государственного совета, и после этого все долго гадали, как именно изменятся полномочия этого органа. Поговаривали даже, что Путин сделает Госсовет "стоящим над всеми остальными", то есть даже более важным органом, нежели парламент и правительство страны. И это якобы позволит ему в дальнейшем стать "главным фактором транзита власти", а пост главы Госсовета будет более весомым, чем у президента.

Что будет на самом деле с Госсоветом, пока неизвестно, по словам Андрея Клишаса, соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение Госдумы только на следующей неделе лично Владимиром Путиным, как и документ, регламентирующий изменения в формировании Совета Федерации.

Подводя итоги, отметим, что все внесённые главой государства законопроекты прямо указывают на то, что время "ручного управления" страной плавно подходит к концу, и новая система не только станет прочнее, но ей уже не будет необходим так, как раньше, некий "высший арбитр".

Владимир Путин, выступая 23 сентября перед сенаторами в Совете Федерации (это обращение уже успели сравнить по важности с Посланием Федеральному собранию), напомнил, насколько были необходимы предложенные им в своё время поправки в Конституцию.

Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. Это историческая преемственность, моральные ценности, это надёжные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики.

В этих словах президента – ещё одно подтверждение тому, что Россия ни на шаг не отходит от идеи построения президентской республики.